Enfermos renales presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalico (CEDHJ) porque fueron excluidos en la repartición de boletos para la pelea de Saúl "El Canelo" Álvarez contra John Ryder que se realizará el próximo 6 de mayo.

La falta de boletos para la pelea de Saúl El Canelo Álvarez fue la gota que derramó el vaso para este grupo de enfermos que se han visto afectados en falta de presupuesto, proyectos, políticas públicas, abastecimiento de medicamentos y atención.

“La pelea del Canelo es la cereza del pastel, no es que nos afecte muchísimo, a los adultos no, pero los niños sí se preguntan por qué a nosotros no, por qué no somos consideramos luchadores, la pelea del Canelo es el reflejo al trato de los pacientes renales desde siempre”, afirmó Mily Naveja, presidenta honoraria de Donación de Milagros.

La entrevistada explicó que los enfermos renales siempre han sido excluidos y prueba de ellos es que les destinan el menor presupuesto comparado con los enfermos oncológicos.

De acuerdo con la entrevistada, en Jalisco existen alrededor de 10 mil enfermos renales que no reciben atención de calidad y registran desabasto de medicinas.

“Los que ya tenemos trasplantes y que necesitamos inmunosupresores y que tenemos desabasto estamos hablando de 12 mil pacientes.

Señaló que el sector salud se ha dedicado a revictimizar al paciente, lo que que se agrava con la falta de apoyos como para transporte para que reciban sus hemodiálisis.

Por este motivo presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos donde se quejan del trato disparejo que les dio el Gobierno del Estado.

“Las niñas y los niños tienen el mismo derechos todos, las niñas y los niños oncológicos, con diabetes melitus tiene derecho también todas las niñas con paralices cerebral, con VIH tienen que tener el mismo derecho, faltó empatía de parte de las autoridades