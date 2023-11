Durante algunos meses, el boxeador estadounidense con ascendencia mexicana, David Benavidez, ha buscado por mar y tierra concretar una pelea contra Saúl “Canelo” Álvarez para demostrar su potencial y propinar la tercera derrota en su carrera al pugilista tapatío, misma pelea que aún no ha logrado realizar, pero que al parecer, está más cerca que nunca.

El próximo 25 de noviembre, Benavidez enfrentará a Demetrius Andrade, quien parece ser el último rival antes de “Canelo”, pues de acuerdo con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, una victoria de David significaría que se convierta en el retador obligatorio en el peso supermediano, categoría en dónde Álvarez es campeón indiscutido.

¿Qué dijo Benavidez sobre la pelea con "Canelo"?

David Benavidez, actual campeón interino del peso supermediano del CMB, expresó en una entrevista con CNN su deseo por enfrentarse con Saúl Álvarez, debido a que es la pelea que siempre soñó y para la que se siente listo en este momento de su carrera.

"Me he ganado la oportunidad para enfrentarlo (al 'Canelo'). Estoy listo para esta pelea. Sé que es una pelea que todo mundo espera, será un enfrentamiento difícil, pero tengo lo necesario para ganarle. Yo siempre le he dado su crédito, es una leyenda, estos son los boxeadores que quiero enfrentar. Será una pelea muy grande, una verdadera guerra", expresó Benavidez.

Con respecto a su rival del próximo 25 de noviembre, Benavidez mencionó que se encuentra centrado en el combate. "Estoy enfocado y entrené duro. Yo sé que él tiene mucha experiencia, ha boxeado por mucho tiempo, pero yo también. Estoy 100 por ciento listo para ganar este sábado".

JV