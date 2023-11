Cancelar las corridas de toros llevaría a extinción del toro de lidia: ganadero

El amparo otorgado la semana pasada en contra de las corridas de toros en Guadalajara, es un agravio para todas las personas involucradas de manera directa o indirecta con la Fiesta Brava. Al menos así lo ve Pablo Moreno empresario, apoderado y ganadero.

"El que ocho mujeres nos quiten la posibilidad a empresarios, ganaderos, apoderados taurinos, toreros, comerciantes, restauranteros, hoteleros, líneas aéreas de tener turismo, de tener gente en nuestro estado y en la plaza más importante de México, que es la plaza de toros de Guadalajara nos afecta de una manera directa brutal en el bolsillo y en la economía".

Moreno asegura que las ocho personas que promovieron el amparo, "son subsidiadas por una organización de países que están en contra de la cultura y las tradiciones de los hispanos y latinoamericanos. La molestia es tremenda de que nos vengan a querer imponer y a prohibir el que haya algo que desde hace muchísimos años se da en México"

Pablo advierte que el cancelar la Fiesta Brava llevaría a la desaparición de la subespecie bos taurus, mejor conocida como toro de lídia.

"No es un tema de sufrimiento animal. La desaparición de la fiesta del Toro haría que desapareciera la subespecie Bos Taurus y eso no lo dicen estas personas, eso no lo dicen estas organizaciones, porque son empleadas de extranjeros que vienen a pararse y darle en la torre a la economía de un Estado y de una ciudad".

Además, con respecto al cuidado y vida que tiene un toro de lidia, el empresario asegura que a diferencia que un bovino de consumo, que viven entre 14 y 18 meses dentro de un establo, encerrados, comiendo y bebiendo para engordarlos y después llevarlos al rastro donde mueren electrocutados o con cuchillazos, el toro de lidia vive libre y por más tiempo:

"Un animal Bravo, un animal que se lidia en una plaza de toros, vive libre durante toda su vida que son 60 meses, es decir, cuatro veces más que un animal que normalmente consumimos. Además, tienen la facultad de poder ser indultados, para después ser padres en una ganadería".

Moreno agrega que es muy importante que la gente sepa que "el 90% de los animales de la raza bos taurus viven durante toda su vida y solamente el 10% año con año se sacrifica, solamente el 10% va a las Plazas de Toro y el otro 90% vive cuidado por médicos, en praderas en donde además se cuida el medio ambiente".

El empresario habla desde su experiencia pues su ganadería, ubicada en Zapopan, es un santuario de animales, no solamente del toro de lidia, pero también de otras especies como el puma y el águila real.

Advierte afectación económica para el estado

La decisión de cancelar las dos corridas de la temporada, por el amparo interpuesto, ha dejado miles de personas afectadas entre aficionados, ganaderos y otros participantes en el medio taurino. Moreno estima que tan solo el fin de semana de la corrida donde Pablo Hermoso de Mendoza lideraba el cartel, se dejaron de percibir entre 30 y 35 millones de pesos entre viajes y reservaciones canceladas, en restaurantes y además de los vendedores dentro y fuera de la Plaza Nuevo Progreso.

Es por eso que este miércoles asistirán a Ciudad Judicial para reunirse con el juez que recibió el amparo para que "nos reciba una serie de notificaciones que le estaremos entregando todos los que somos y estamos siendo afectados por esta suspensión que dictó". Esta será una acción legal independiente a la Plaza de Toros:

"Los afectados indirectos, que somos todos los aficionados, ganaderos o gente que estamos en el medio, estamos presentando otro tipo de notificaciones y otro tipo de manifestaciones en contra de la decisión que tomó un juez sin escuchar a la otra parte, ofendida y atacada, que somos los que participamos en una corrida de toros".

Este grupo afectado por la cancelación, pedirá al juez que se resarza y cubra los daños y perjuicios ocasionados por su decisión pues, en opinión de los ganaderos, "él no puede estar resolviendo tan sencillamente este tipo de propuestas de organizaciones internacionales cuando no hay un fondo o sustento real".

Para terminar, el empresario asegura que está "prohibido prohibir pues ellos no son nadie para prohibir algo que son tradición y cultura en nuestro país" e invita a la familia taurina a unirse pues, aunque puede haber diferencias, todos deben de "protestar de manera contundente pues no podemos dejar que ocho personas afecten, de manera tan importante, a una comunidad tan grande como la nuestra y aunque dicen que somos minoría, no se nos puede prohibir un derecho que tenemos de una sana diversión y esparcimiento".

Convocan a manifestación a favor de la tauromaquia

Como parte de las acciones para revertir el amparo, el Movimiento Cultural Taurino de Guadalajara invita a la afición taurina y todos los simpatizantes de la Fiesta Brava a presentarse este miércoles 29 de noviembre, a las 12:00 horas, en el acceso principal de Ciudad Judicial Federal para expresar su descontento con la decisión.

También invitaron a los asistentes a portar un pañuelo blanco como un “símbolo de paz”.

