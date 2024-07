El Presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la decisión de Tesla de parar la construcción de su nueva planta de autos en el estado de Nuevo León , con el argumento de esperar a que pasen las elecciones en Estados Unidos.

"Deben de tener ellos otro plan de negocio o ya hicieron el negocio, porque también estas empresas muchas veces no producen, sino especulan. Dan a conocer una noticia y les va muy bien en las bolsas de valores, aumentan el precio de las acciones y ya la producción pasa a un segundo plano", dijo.

Al cuestionarlo del anuncio de Tesla, el año pasado, de invertir 4 mil 500 millones de dólares para construir una nueva planta en Nuevo León, López Obrador dijo: "no se avanzó, ya lleva tiempo".

"Que los medios de manipulación no nos echen la culpa nosotros, hemos dado todas las facilidades para que se inviertan, hay un dato irrebatible, es cuando más inversión extranjera hay", señaló.

López Obrador aseguró, que no son serias las expresiones del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, de que si es electo Estados Unidos no comprará autos que se produzcan en México, por lo cual Tesla decidió parar la construcción de su planta en Nuevo León.

"Esto la verdad no es serio, porque no podrían hacerse los vehículos que se consuman en Estados Unidos en Estados Unidos, no es porque no tengan capacidad tecnológica y capital, experiencia, sino porque son muy altos sus costos de producción, les afectaría sus consumidores" , mencionó López Obrador.

Señaló que las opiniones de Trump se hacen en el marco de la campaña presidencial estadounidense y hay mucha pasión, retórica, se habla en demasía, no solo en Estados Unidos sino en cualquier país cuando hay elecciones.

MV