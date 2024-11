La mexicana Ella Bucio conquistó la más reciente edición del Campeonato Mundial de Parkour realizado en Kitakyushu, Japón

Bucio se llevó ayer la presea dorada en la prueba de velocidad, superado a la estadounidense Audrey Johnson y la sueca Miranda Tibbling; la mexicana volvió a la actividad para mostrar su capacidad.

Con todas las miradas sobre ella, Bucio salió al circuito para participar en la categoría libre, en la que cumplió con los pronósticos para volver a subir en los lugares de privilegio del certamen.

Ella, quien se llevó el reconocimiento quedó únicamente detrás de la china Shang Chunsong, y delante de la estadounidense Audrey Johnson.

"Ha sido bastante agotador tanto física como mentalmente por los cambios de calendario debido al clima y por no saber si competiríamos o no, pero al final, si no lo intentas, no puedes triunfar. Estoy feliz a pesar de todas esas dudas", dijo la multimedallista nacional.

