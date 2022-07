La decisión de no recibir la vacuna anticovid es sólo una de varias razones por las que Novak Djokovic ha descendido en el ranking mundial de la ATP en 2022.

Hasta la fecha, el tenista serbio y otros atletas de alto rendimiento se mantienen renuentes a vacunarse contra el COVID-19. No es una obligación recibir la vacuna, pero sí ha tenido consecuencias para los deportistas que se han negado a hacerlo.

Meses atrás, sin que influyera el tema de la vacunación, el serbio perdió puntos valiosos en Roland Garros al caer en Cuartos de Final contra Rafael Nadal.

Recientemente se consagró campeón por cuarto torneo consecutivo en Wimbledon, pero para su mala fortuna, la ATP no otorgó puntos en esta edición debido a que fueron excluidos de la competencia los tenistas rusos y bielorrusos. Esto ante el conflicto entre Rusia y Ucrania. Así Djokovic descendió del tercer al séptimo puesto del ranking tras coronarse en Wimbledon.

Pero su caída de puntos comenzó desde enero. Djokovic arrancó el año como el número uno del tenis mundial. Sin embargo, al no aplicarse la vacuna anticovid, el serbio no pudo competir en el primer Grand Slam de la temporada y, por ende, no pudo defender su título en el Abierto de Australia.

Como consecuencia de su nula participación en Australia, Djokovic se vio afectado considerablemente con la caída de puntos, comenzando así una temporada difícil a consecuencia de no vacunarse contra el COVID-19.

DEPORTISTAS ANTIVACUNAS

Pero el serbio no ha sido el único caso de figuras internacionales que se han visto afectadas en el deporte por abstenerse a recibir la vacuna anticovid.

La estrella de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, tomó la decisión de no vacunarse y, a consecuencia, la directiva lo inhabilitó hasta que cumpliera todos los requisitos de vacunación COVID-19 establecidos por las autoridades gubernamentales.

El futbolista alemán, Joshua Kimmich, se había negado a recibir la vacuna debido a las preocupaciones que tenía sobre los efectos a largo plazo. Esto lo dejó fuera del Bayern Múnich y de su selección hasta que en diciembre anunció su disposición a recibir la vacuna.

Otro caso sonado fue el de Aaron Rodgers, estrella emblemática de los Green Bay Packers. El deportista mintió sobre su estatus de vacunación y se saltó varios protocolos anticovid. Al final fue sancionado.

En otros atletas se dice que la decisión de no vacunarse fue mortal. Fréderic Sinistra, triple campeón mundial de kickboxing, minimizó la situación de la pandemia y estaba en contra de la vacuna. Lamentablemente murió en Bélgica por complicaciones causadas por COVID-19.

JL