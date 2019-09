Buscan a Néstor

La goleada en el Clásico Nacional caló hondo en el seno rojiblanco e inmediatamente tras fracasar ante el América, Amaury Vergara, presidente de Chivas, decidió tomar cartas en el asunto y buscó a Néstor de la Torre, a quien tiene considerado para un puesto directivo dentro del Guadalajara.

De la Torre Menchaca se encuentra actualmente trabajando en los medios de comunicación y siempre ha aceptado su interés por regresar a los rojiblancos, sólo que antes ponía como condición que no siguiera José Luis Higuera, algo que ya se cumplió.

"Los focos rojos ya están encendidos. En el momento en que tienes 11 puntos y no consigues los resultados, es así”. Mariano Varela, director deportivo de Chivas

Cabe recordar que la última etapa de Néstor como presidente del Rebaño no terminó de la mejor manera, ya que el también ex jugador de Chivas se fue tras la llegada de Matías Almeyda, para la cual no se le consultó.

En caso de darse el regreso, esta sería la tercera etapa de De la Torre como directivo en el Guadalajara, tras un primer paso de 2002 a 2009 donde alzó un título liguero y la ya mencionada de 2014 a 2015.

Chivas es un polvorín

Todo se le juntó a Chivas tras la derrota 4-1 ante el América en el Clásico Nacional, porque futbolísticamente no fue rival y los puestos de Liguilla están lejos, así que el quinto fracaso de manera consecutiva está a la vista. Esto desató que salieran a la luz sanciones internas y un llamado de atención general.

Chivas regresó de México directo a Verde Valle, donde sostuvieron charla el cuerpo técnico, el director deportivo, Mariano Varela, y toda la plantilla. El equipo tocó fondo, pese a que estrenó a Luis Fernando Tena como entrenador.

“Todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, podemos señalar a los técnicos o directores deportivos. Yo estuve del otro lado y el jugador debe tener su responsabilidad porque hablé con los líderes, les dije que ¿cuántos directores técnicos y directores deportivos van a pasar?, tenemos que asumir la responsabilidad. Somos parte de esto, hay cosas que debemos estar conscientes al cometer errores”, sostuvo Varela.

Antes del Clásico Nacional circuló un video en el cual se ve a Alexis Vega en una fiesta. Mariano Varela dijo que por tal motivo se multó al delantero, porque así lo señala el reglamento interno del equipo.

Otro jugador con sanción económica fue Alan Cervantes, quien se hizo expulsar contra América, pese a que jugaban con 10 por la salida anticipada de Antonio Briseño.

Defiende a Briseño

Varela habló de la jugada donde el “Pollo” lesionó a Giovani dos Santos, el sábado pasado en el Clásico.

“Briseño no es un tipo mala leche. Está angustiado. No justifico. Él se brinda así, pero tiene que bajar sus revoluciones”.

Cifras