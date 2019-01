Buen inicio de mexicanos en golf

California. En un sistema un poco inusual para un torneo PGA Tour, dio inicio el Desert Classic, torneo a jugarse en tres campos de golf diferentes en La Quinta, California. Este mismo cuenta con un field de 156 jugadores incluyendo amateurs, los cuales serán acomodados con un profesional para las primeras tres rondas de torneo en donde jugaran un campo distinto cada día para después cortar a los mejores 70, quienes disputaran la ronda final el día domingo. The Nicklaus Tournament Course, TPC Stadium Course y La Quinta Country Club son los tres campos a jugarse esta semana, siendo este último el más fácil de los tres según los jugadores.

La primera ronda concluyo entre lluvia, lo que provoco que las condiciones de los campos cambiaran ya que los greens se hacen suaves y los fairways lentos. Sin embargo, esto no fue impedimento para el líder, quien por tercera vez en su carrerea inicia con un score de 60 o menos. El estadounidense Phil Mickelson se encuentra en lo más alto del tablero después de una primera ronda perfecta de 60 golpes, 12 abajo de par. Mickelson, quien jugo la primera ronda en La Quinta CC, firmo una tarjeta de diez birdies y un águila para terminar así su primera ronda del año. Con este resultado, el nacido en California cuenta con una comoda ventaja de tres golpes sobre su compatriota Adam Long.

El mexicano más destacado fue Abraham Ancer, quien de igual manera tomo ventaja de La Quinta CC para terminar con una primera ronda sin errores y seis birdies para seis abajo de par, 66. Ancer se encuentra empatado en el octavo puesto a solo tres golpes del segundo lugar.

El resto de los mexicanos jugaron en el TPC Stadium Course, el cual es considerablemente más complejo que La Quinta, sobre todo en las condiciones en las que se jugó. José de Jesús Rodríguez tuvo el mejor resultado de los tres con una gran primera ronda de 67 golpes, cinco abajo de par y situarse así empatado en el puesto 18. El “camarón” hizo un gran trabajo en no cometer grandes errores al contar con solamente un bogey en su tarjeta.

Roberto Diaz y Carlos Ortiz terminaron la primera ronda con scores de 71 (-1) y 72 (E) golpes respectivamente, para colocarse en los lugares 91 y 114 cada uno. Ambos jugadores deberán aprovechar del dia extra con el que cuentan antes del corte para poder remontar posiciones y tener oportunidad de jugar la ronda final el día domingo.

República Dominicana

El mexicano Álvaro Ortiz se encuentra como líder del Latin American Amateur Championship el cual da al campeón la oportunidad de jugar en el prestigioso torneo como el Masters. En esta edición, nueve mexicanos se encuentran en el field en donde seis de ellos se colocaron dentro del top25 tras la primera ronda de juego. Sin embargo, ninguno tuvo un comienzo como el del tapatío y hermano de Carlos Ortiz. Álvaro, quien ha quedado segundo en dos ediciones anteriores, tuvo una primera ronda de seis debajo de par, 66, para tomar una ventaja de tres golpes sobre el resto con tres rondas más por jugar. Esta es la quinta ocasión en donde Ortiz se ve en lo más alto del tablero.