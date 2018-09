Bryan Carvallo es el nuevo refuerzo del Necaxa

La directiva de los Rayos del Necaxa informó que ha llegado a un acuerdo para que Bryan Andrés Carvallo Utreras se incorpore al equipo de Aguascalientes como refuerzo para el torneo Apertura 2018 dentro de la Liga MX.

El futbolista nació en La Granja, Chile, el 15 de septiembre de 1996, por lo que cuenta con 21 años de edad. Bryan llega procedente del Club Social y Deportivo Colo-Colo de Chile y se desempaña como mediocampista ofensivo, aunque también puede jugar como extremo e interior.

Carvallo surgió de las inferiores de los albos y debutó en primera división un 28 de febrero en el torneo de Clausura 2013-2014 del futbol andino. Con el Cacique, el nuevo refuerzo de los Rayos permaneció hasta el 2017, puesto que fue cedido a préstamo al Club de Deportes Antofagasta.

Con el conjunto de Antofagasta, Bryan Carvallo tuvo una destacada actuación tanto en Liga como en Copa, llevando a su equipo hasta semifinales en dicha competición. Además, el jugador hizo goles importantes y demostró un buen nivel.

Tras un año cedido, el jugador regresó a Colo-Colo y disputó la Copa Libertadores, además de las competiciones domésticas. Asimismo, ha sido parte de los distintos procesos juveniles de la Selección Nacional de Chile, pues formó parte de los combinados Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Sub 21.

Bryan Carvallo se reportará en los próximos días en Casa Club para ponerse a disposición de Marcelo Michel Leaño y su Cuerpo Técnico.

JM