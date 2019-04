Bruno Marioni se agarra a golpes con un aficionado

La impotencia y ardor invadieron a los Pumas. Bruno Marioni se golpeó con un aficionado del FC Juárez, luego de la eliminación sufrida en las semifinales de la Copa MX en el estadio Olímpico Benito Juárez.

De acuerdo con reportes de ESPN, el seguidor de los Bravos pidió una foto al estratega de los Pumas, el argentino se la negó y ahí inició el percance.

El aficionado de los locales le respondió que "por eso habían perdido el partido" y fue cuando todo inició.

El seguidor contó que el argentino fue quien lanzó el primer golpe después de la burla que él hizo; sin embargo, el estratega de los felinos dio su versión de los hechos.

"En el camino a la conferencia los entrenadores tenemos que pasar por en medio de la tribuna. Lamentablemente se dio una agresión de algunos aficionados a la cual respondí. No voy a justificarme, pido disculpas al aficionado que me agredió, me dio una patada.

El entrenador está un poco expuesto de pasar en medio de la gente. Pido disculpas a la institución de Pumas, un entrenador no debe responder así", aseveró Marioni.