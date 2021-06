Briseida Acosta: de la decepción a relevar a María del Rosario Espinoza

En un lapso de cinco años Briseida Acosta pasó de vivir su peor decepción deportiva a clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y por si esto no fuera lo suficientemente emotivo, la taekwondoín sinaloense lo consiguió al dejar en el camino a María del Rosario Espinoza, una de las máximas glorias en la historia del deporte mexicano.

Este martes, a unas semanas de que arranquen los Juegos Olímpicos de Tokio, Acosta recordó ese momento en donde se quedó a la orilla de asistir a la justa veraniega de Río, y asegura que en aquel entonces tuvo que analizar profundamente cuál sería el rumbo de su vida.

“Lo más difícil que me ha pasado deportivamente hablando fue cuando no clasifiqué a Río 2016, fue algo para lo que me había preparado, iba en buena racha pero en México el deporte es súper competitivo. Ese fue un momento donde tuve que analizar un poco más lo que sentía y quería. Fueron muchos meses de introspección, pero aquí seguimos”, reconoció la artemarcialista.

En su calidad de campeona olímpica en Beijing 2008 y medallista en Londres 2012 y Río 2016, María del Rosario tiene un lugar asegurado en la historia de nuestro deporte, sin embargo fue hace apenas unas semanas cuando Acosta la superó para agenciarse el boleto a Tokio 2020 en la categoría de más de 67 kilogramos.

