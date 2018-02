Brady ya tiene planes para su jersey

Si hay algo que sabe hacer Tom Brady, y así lo demuestran sus cinco anillos del Super Tazón, es ajustar sus planes de juego. Cuando algo no funciona, sabe adaptarse y cambiar y si lo aplica en el campo, ahora también en el vestidor y es que, después del penoso incidente del pasado Super Bowl, en el que un periodista mexicano acreditado robó el jersey del campeonato, por segunda ocasión, Brady sabe cómo evitará que algo así le vuelva a suceder, al menos así lo aseguró el mariscal de campo.

"No le quitaré los ojos en ningún momento eso sí te lo puedo decir", aunque en caso de que las cosas no salgan como se esperan y que sea Filadelfia quien se lleve el trofeo Lombardi, no tiene ningún plan de conservarla y, si alguien la quiere, solo tendrá que buscar en la basura pues es ahí donde la dejará en caso de una derrota.

Lo que es una realidad es que la seguridad en los vestidores se ha reforzado luego de lo que ocurrió en el Super Bowl LI.

