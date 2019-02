"Bofo" Bautista vuelve a la carga contra Atlas

Adolfo "Bofo" Bautista no perdona al Atlas ni siquiera ahora que se ha retirado como jugador.

El símbolo de Chivas usó su cuenta de Twitter para burlarse del Atlas, que cayó por 3-0 ayer sábado en una edición particularmente desbalanceada del Clásico Tapatío, que fue de total dominio rojiblanco.

"De este flan tenemos para muchos años", escribió el jugador en una imagen que muestra a una cabra y a un flan con el logotipo del Atlas.

El año pasado Bautista hizo una broma similar antes del Clásico en que Chivas se impuso por 1-0 a Atlas en agosto del año pasado.

La rivalidad entre el ex jugador y los rojinegros no es nueva. Cuando jugaba en Chivas, Bautista afirmó que "El Atlas es un equipo tan insignificante que si le meto gol no lo voy a festejar, me daría vergüenza hacerlo".

RR