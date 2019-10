Barceló destaca el apoyo grupal en sus goles

Encargado de hacer los goles del Atlas en el Apertura 2019, líder de la delantera y un referente. Es la etiqueta que hoy tiene el atacante Facundo Barceló con los rojinegros, y es que hoy en día suma cuatro goles que le han dado puntos importantes al equipo, es por eso que no rehúye a la responsabilidad de seguir por ese camino, a pesar de que hay más jugadores en esa posición como Javier Correa y Christopher Trejo.

“Yo no me siento responsable. Si logro hacer goles, es porque el equipo me ayuda a hacerlo, creo que todo el equipo ha tenido un gran rendimiento y somos todos los culpables de que Atlas esté en puestos de Liguilla”, platicó el uruguayo.

Sobre el tema del momento en el futbol mexicano, el Veracruz y su polémica por falta de pagos, partidos detenidos, opinó.

“Es una situación delicada la que está viviendo Veracruz. A nosotros nos tocó jugar antes de que sucediera la manifestación que ellos iban a realizar; antes del partido lo único que sabíamos es que íbamos a sacar una foto grupal y, deseo que se solucione rápido”.