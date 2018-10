Avanza Djokovic a las semifinales del Masters 1000 de Shangái

Lanzado a un desafío casi imposible hace tres meses, Novak Djokovic dio un paso más hacia el número uno mundial al clasificarse ayer a las Semifinales del Masters 1000 de Shanghái, donde lo espera Alexander Zverev, con Roger Federer posiblemente en la Final.

Pasan los días y el escenario va tomando forma. Al comienzo de la semana Djokovic había anunciado que haría todo para intentar recuperar el número uno mundial, en manos de Rafael Nadal. Una victoria en Shanghái no le otorgaría el trono, pero lo dejaría muy cerca para lo que resta de temporada, ya que no tiene que defender puntos, mientras que el español no sabe cuándo volverá a competir debido a sus problemas en una rodilla.

Tras una lesión en el codo, Djokovic volvió por todo lo alto en esta segunda parte de la temporada, ganando Wimbledon y el US Open.

Ayer, frente al gigante sudafricano Kevin Anderson, compitió de tú a tú en el primer set y desequilibró la balanza en el “tie break” (7-1). La segunda manga no tuvo color y Djokovic abrió una autopista con el 3-0, dejando a Anderson con sólo cuatro puntos ganados con el servicio del serbio; resultado final: 7-6 (7/1) y 6-3.

En Semifinales espera a Djokovic el joven Zverev, de 21 años y quinto de la ATP, muy solvente ayer ante el británico Kyle Edmund (6-4 y 6-4).

“Somos dos jugadores diferentes, jugamos hace más de dos años en la Final de Roma (Zverev ganó en dos sets). Era una superficie diferente (tierra batida). Tengo la impresión de que no estaba jugando tan bien como ahora”, señaló Djokovic.

Zverev aseguró con su victoria la presencia en el Masters de Londres, a mediados de noviembre, uniéndose a Nadal (1), Federer (2), Djokovic (3) y Juan Martín del Potro (4).

En la otra parte del cuadro, Federer avanzó a las Semifinales tras superar en dos sets al japonés Kei Nishikori, por parciales de 6-4 y 7-6 (7/4).

Federer jugó a una velocidad y con una agresividad ante la que Nishikori simplemente no pudo competir. Ahora el suizo se topará contra el croata Borna Coric, quien venció al australiano Matthew Ebden por 7-5 y 6-4.