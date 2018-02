Atlas y Lobos se medirán en duelo de sotaneros

Los resultados negativos que han sacado los Lobos en los primeros cinco juegos del Clausura 2018 (cuatro derrotas y un empate) los han relegado al puesto 17 en la Tabla de Cocientes, situación que mató la tranquilidad de los licántropos de cara a su lucha por no descender.

Ahora, con el "agua en el cuello", los dirigidos por Rafael Puente saben que el resto del torneo será de lucha encarnizada si pretenden prolongar su estadía en la máxima categoría.

En su última aparición, los Lobos fueron goleados por el América 5-1, y pese a lo escandaloso del marcador y con las derrotas en fila, el técnico de la manada, Rafael Puente Jr., se mantiene positivo respecto al futuro de su equipo: "Si algo me ha distinguido es la capacidad de sobreponerme a la adversidad". Sobre las dudas que empiezan a surgir en torno a seguir entrenando a los Lobos, dice: "No me asusta, ni me incomoda el tema de mi continuidad".

Este sábado los Lobos reciben al conjunto de Atlas, otro de los peores equipos de la campaña. Los rojinegros vienen de rescatar una victoria sobre el Cruz Azul en el Jalisco. Motivados por sus primeros tres puntos, los zorros esperan salir avantes en su visita al conjunto de la BUAP.

Lobos contra Atlas, último y penúltimo lugar de la Tabla General, este sábado en el estadio Olímpico de la BUAP, en el choque correspondiente a la jornada 6 de la Liga MX. El duelo está programado para las 17:00 horas.

