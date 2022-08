Entre lesionados y suspendidos, los bicampeones Rojinegros del Atlas tienen un su plantel una serie de jugadores que hoy por hoy están en duda para participar en el Clásico Tapatío frente al Guadalajara la próxima semana, por lo que el técnico Diego Cocca mostró su preocupación.

“Julio Furch no pudo seguir, el capitán (Aldo Rocha) tiene una lesión muscular grave, Diego Barbosa que no puede volver, Julián Quiñones con la rodilla, ‘Gary’ Zaldívar que no podía más, pero mis jugadores me hacen sentir orgulloso”, dijo el estratega rojinegro.

Recordar que Hugo Martín Nervo no estará ante Chivas la próxima semana, debido a una suspensión, tras ver el tarjetón rojo en el duelo en donde Atlas venció a Querétaro por 3-1 en el estadio Jalisco.

Por otro lado, Cocca reconoció la labor de sus futbolistas para sacar la casta y darle la vuelta a un marcador que tenían adverso, con un hombre menos y con prácticamente una derrota más a cuestas.

“Me voy con las sensaciones que transmiten mis jugadores, que lo que hemos trabajado en estos dos años y medio, es un equipo que transmite que nunca se dará por vencido, que saldrá a atacar, a buscar el arco rival, más allá de todas las escusas, demostramos que el equipo nunca deja de luchar”, dijo el técnico argentino.

“Sacamos las formas, mostramos ambición, le dimos la vuelta al resultado y cuando era más fácil bajar los brazos, la sensación que deja el equipo me pone muy bien, así que seguiremos por este camino”, siguió.