La pasión y el orgullo son dos ingredientes importantes dentro de los Clásicos Tapatíos, y a lo largo de la historia, se han presentado diversas situaciones ocasionadas por los festejos desmedidos, burlas, goles en contra y la humillación al rival.

El defensa del Atlas, Martín Nervo aceptó que en su estancia con los rojinegros, han vivido diversas situaciones de las cuales no está orgulloso, que incluso han ocasionado violencia dentro del campo y tensión en la tribuna.

“Son cosas que se hablan, adentro la euforia te lleva a hacer cosas que normalmente no haces, pero la euforia te hace hacer cosas que no están del todo bien, pero no pasa nada, son aprendizajes, se han hablado, y esperemos que el sábado sea un lindo partido para todos”, dijo el central argentino de los zorros.

Y es que Nervo reconoció que a él le ha tocado festejar y que le festejen, sin embargo, de cara a este Clásico Tapatío, espera que reine la paz y tranquilidad, que la afición disfrute de un buen partido de futbol, sin la necesidad de que se presenten hechos violentos.

“No sé cómo se lo tomen los demás, festejos son festejos, nosotros también hemos tenido festejos en contra que por ahí no iban contra nuestra afición y más, nosotros no vamos a pelear con nadie, siempre se habla antes de los partidos, no solo antes del clásico, hay que estar concentrados en lo nuestro, que el funcionamiento sea bueno, que esté dentro de nosotros el no crear una polémica, una pelea, se han vivido situaciones y hemos aprendido y creo que ahora todo está bien”, comentó Nervo.

