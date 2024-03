Atlas trabaja en la renovación y permanencia de sus jugadores

Ya lo dijo Martín Nervo en su momento. Su ciclo en Atlas está por terminar, fue bicampeón, es uno de los referentes del equipo junto a Camilo Vargas y Aldo Rocha; sin embargo, la directiva trabaja a marchas forzadas en la búsqueda de renovarlo a él y a otros jugadores, aunque todo depende de las voluntades, esto es, directiva, jugador y el entorno del propio futbolista.

"Están las pláticas y no solo en la parte digamos deportiva o en ese famoso por 'cuánto tiempo más' es que te podemos aportar y que nos puedes aportar para poder construir en este proceso; es muy importante para nosotros, no nos estamos jugando nada, hablamos hace un par de meses en un proceso de consolidación había que poner las bases hacia esa consolidación, claro que nos ha dado seis meses, pero hay que iniciar el proceso para esa situación y ver si quieren y queremos estar juntos en ese proceso, lo hemos platicado con todos y hay intención de que exista una continuidad siempre y cuando no podemos hacer ahorita que haya voluntades, si no hay voluntad es muy difícil poder construir", dijo el presidente ejecutivo del Atlas, José Riestra.

Pero además de Martín Nervo, otros jugadores que están por terminar su contrato de préstamo con Atlas son Juan Manuel Zapata y Jordy Caicedo. Ante esto, el colombiano Zapata dijo que a él le gustaría permanecer en la institución, aunque por el momento no han comenzado las pláticas para la renovación.

"Nada, pues por ahora no hemos tenido el acercamiento como tal, pero esas son cosas que tienen que encargar los que van en esos temas. Yo solo me dedico a jugar, por ahora solo quiero terminar el semestre bien y que el equipo termine bien y que de ahí vaya lo que tenga que pasar, solo Dios lo sabe", indicó Zapata.

OF