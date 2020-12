Atlas será protagonista en el Guard1anes 2021: Pablo González

El nuevo refuerzo del Atlas, el volante Pablo González, admitió que al ver el armado del plantel rojinegro de cara al Torneo Guard1anes 2021, el equipo será protagonista y que ve a futuro que podrían luchar por un lugar en lo más alto de la tabla general.

''Es un equipo que se ha armado para ser protagonista, ese es el pensar del grupo, sabemos que no será nada fácil y con la ilusión que tenemos vamos a pelear para estar en lo más alto de la tabla.

''Al final, nosotros queremos pelear en lo más alto, que Atlas sea competitivo aunque sabemos que no será fácil, pero con la disposición que ha puesto cada compañero, el cuerpo técnico, la directiva, sabemos que se puede lograr, tenemos que ir jornada a jornada'', dijo el nuevo jugador rojinegro.

González llega a los Zorros para luchar por un puesto en el equipo, junto a Aldo Rocha, Édgar Zaldívar e Ignacio Malcorra, sin embargo el ex jugador de La Franja de Puebla pinta para ser uno de los titulares de Diego Cocca en el torneo que está por arrancar.

''Me siento muy agradecido por llegar a esta institución, me han tratado muy bien y me siento comprometido, sé lo que representa el equipo y me siento con mucha ilusión de hacer cosas importantes en el club'', indicó el volante Pablo González.

