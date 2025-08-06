Atlas se despide de la Leagues Cup tras ser goleado por Atlanta United

El Atlas vivió una noche para el olvido en el Mercedes-Benz Stadium, donde fue goleado 4-1 por el Atlanta United en el cierre de la fase de grupos de la Leagues Cup 2025. Con este resultado, los Zorros culminaron su participación en el certamen binacional con cero puntos, nueve goles en contra y apenas tres a favor, firmando una actuación que raya en lo vergonzoso, siendo uno de los peores equipos por parte de la Liga MX.

Desde el arranque, los rojinegros fueron ampliamente superados por el conjunto de la MLS. Al minuto 8, Jamal Thiaré abrió el marcador desde el punto penal tras una falta en el área. El dominio de los locales se acentuó conforme avanzó el encuentro y antes del descanso ya tenían una ventaja cómoda: Alexey Miranchuk puso el 2-0 al 33' y Saba Lobjanidze aumentó la cuenta al 38' con una gran definición.

Para la segunda parte, el conjunto dirigido por Gonzalo Pineda intentó reaccionar, pero sin éxito. Por el contrario, Cayman Togashi apareció al minuto 68 para marcar el cuarto tanto de Atlanta y sentenciar la goleada. El descuento para los Zorros llegó hasta el 83', cuando Diego González marcó un golazo desde fuera del área, apenas un consuelo en medio del desastre.

La noche no solo fue amarga por el marcador, sino también por las lesiones. Jorge Rodríguez salió de cambio en el primer tiempo por molestias musculares, mientras que Adrián Mora tuvo que abandonar el campo tras un golpe en la cara que lo dejó fuera del resto del encuentro.

Con este descalabro, el Atlas regresa a Guadalajara con la necesidad urgente de enfocarse en la Liga MX. Su próximo compromiso será el sábado ante Pachuca en el Estadio Jalisco, en la Jornada 4 del Apertura 2025. Sin embargo, el panorama no es alentador, ya que Rivaldo Lozano no podrá ver acción por suspensión, y la probable baja de Jorge Rodríguez obligará a improvisar en la lateral izquierda.

ALINEACIONES

ATLANTA UNITED

PORTERO

42. Jayden Hibbert

DEFENSAS

11. Brooks Lennon

2. Ronald Hernández

(68’ 55. S. Mazzaferro)

5. Stian Gregersen

(46’ 4. E. Mihaj)

66. Nykolas Sessock

MEDIOCAMPISTAS

59. Alexey Miranchuk

(46’ 8. T. Muyumba)

28. Will Reilly

99. Bartosz Slisz

(84’ 48. C. Sánchez)

DELANTEROS

20. Luke Brennan

14. Jamal Thiaré

(56’ 30. C. Togashi)

9. Saba Lobjanidze

(75’ 13. L. Alfonso)

D.T. Ronny Deila

ATLAS

PORTERO

12. Camilo Vargas

DEFENSAS

3. Gustavo Ferraréis

(65’ 17. R. Lozano)

13. Gaddi Aguirre

(46’ 11. D. González)

44. Róber Pier

5. Matheus Doria

25. Jorge Rodríguez

(29. 4. A. Mora)

(79’ 218. J. San Martín)

MEDIOCAMPISTAS

199. Sergio Hernández

26. Aldo Rocha

58. Alfonso González

(46’ 8. M. García)

DELANTEROS

19. Eduardo Aguirre

(79’ 10. G. Prete)

32. Uros Durdevic

D.T. Gonzalo Pineda

