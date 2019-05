Atlas: problemas en el arco

A lo largo de los años, los rojinegros del Atlas se habían caracterizado por ser uno de los equipos que mejores porteros había forjado. Nombres como el de Oswaldo Sánchez, Erubey Cabuto o Jesús Corona habían sido algunos de los guardametas que mayor realce dieron a la cantera de los Zorros, sin embargo, en los últimos tiempos pareciera que esto comienza a quedarse estancado en el pasado.

Desde la salida del histórico Erubey Cabuto en 2002, la meta del Atlas ha sido custodiada por un total de 18 cancerberos nacionales y extranjeros, sin embargo, ninguno de ellos pudo estar cerca de la marca de encuentros disputados que impuso el mismo Cabuto durante la época dorada de los Zorros.

Una de las pruebas que resaltan la falta de un portero de todas las confianzas en el marco de los Zorros es que desde 2015 a la fecha, han sido seis los guardametas que han intentado quedarse con el puesto de titular en la cabaña rojinegra. Nombres como el de Miguel Fraga, el argentino Óscar Ustari o el chileno Christopher Toselli han pasado sin pena ni gloria bajo los tres palos del equipo tapatío.

Actualmente, es el juvenil José Santiago Hernández quien mayor regularidad ha tenido, ya que ha sido titular en los últimos dos torneos, aunque en el último encuentro que los rojinegros disputaron en el Clausura 2019, fue relegado a la banca.

La voz de la experiencia

Erubey Cabuto fue uno de los porteros más emblemáticos en la historia de los rojinegros y también uno de los cancerberos más constantes. Con la autoridad que la experiencia bajo el marco le otorgó, el ex arquero de los Zorros señaló que uno de los factores que ocasionan la falta de un elemento constante y regular en esta posición ha sido el trabajo que se realiza en Fuerzas Básicas.

“Ya tiene años que Atlas dejó de trabajar como lo hacía antes. Se realizaba un trabajo con los canteranos bastante bueno, obviamente incluía a la parte directiva. Ellos estaban informados sobre los porteros que ya tenían las bases necesarias como para tomar las riendas de un puesto tan importante y tan difícil como es la portería. El hecho de haber relegado un poco la oportunidad a los chavos ha sido factor”.

Cabuto, quien estuvo bajo las órdenes del histórico formador de porteros Raúl Morales, agregó que José Hernández, actual guardameta del Atlas, cuenta con la capacidad para defender la valla rojinegra, aunque su poca experiencia ha jugado en su contra.

“Considero que no ha sido por falta de capacidad, el hecho de tener a Pepe Hernández, pero no tener una defensa sólida, eso no ayuda mucho. También la poca experiencia de Pepe no ha jugado a su favor. Si bien es cierto que él no ha sido factor para que el equipo tenga resultados adversos, tampoco es cierto que se haya podido consolidar”.

Los más confiables

Erubey Cabuto

ARCHIVO / EL INFORMADOR

El guardameta nayarita formó parte de uno de los mejores planteles que ha tenido la institución rojinegra, además de ser el portero del Atlas con más encuentros jugados en la época de los torneos cortos. Cabuto disputó seis Liguillas con los Zorros, además de haber cuidado el arco por casi siete años.

Migul Pinto

ARCHIVO / EL INFORMADOR

El portero chileno estuvo en dos etapas bajo el arco de los Zorros, en donde se convirtió en un titular indiscutible. Pinto participó en la Liguilla del Clausura 2013, además de ser el único portero del Atlas que en los últimos torneos pudo superar el centenar de encuentros disputados.

Federico Vilar

ARCHIVO / EL INFORMADOR

El arquero argentino arribó al Atlas para el Clausura 2014 y se mantuvo en la organización hasta el Clausura 2015. Vilar se convirtió en titular desde su llegada a los Zorros, equipo con el que jugó en las Liguillas del Apertura 2014 y Clausura 2015, siendo este su último torneo como portero de los rojinegros.