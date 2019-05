Cufré y Atlas: amor eterno

Un capitán todo entrega. Leandro Damián Cufré llegó al futbol mexicano para los Zorros en el Torneo Clausura 2012 cuando el Atlas todavía era propiedad de la AC. Su principal objetivo fue salvar al equipo del descenso y meses después lo logró y gracias a su entrega, liderazgo y empatía con la tribuna es como se ganó el cariño de la afición, al grado de hoy decirle ídolo por lo hecho como jugador.

Parte de la identificación que sintió Leandro Cufré con el Atlas fue por el enorme parecido que tiene el club tapatío con el conjunto que lo vio nacer como futbolista profesional, Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero por otro lado, la seriedad que mostró la directiva de aquel entonces, que estaba conformada por Carlos Martín del Campo como presidente y Víctor Flores Cosío como vicepresidente, quien fue el que finalmente lo trajo al Atlas, y con quien trataba todos los temas directamente.

“Siempre me demostraron su cariño, siempre le decía a Víctor (Flores Cosío), que por qué no me buscaron cuando tenía 28 años, me quedaban años por cumplir en Atlas, pero llegué ya grande y lo bueno del aficionado del Atlas es que cuando uno entrega todo, lo reconocen, y por eso me siento identificado con esta gente”, dijo el hoy director técnico de los rojinegros.

Fue el propio Flores Cosío quien relató el cómo se hizo posible la contratación del defensor que en aquel entonces jugaba para el Dínamo de Zagreb, de Croacia, conjunto que disputaba la Champions League y que enfrentó al Real Madrid en el último compromiso de Cufré en el Viejo Continente.

“En realidad el equipo ya estaba completo para enfrentar el tema del descenso y Juan Carlos Chávez insistía que necesitaba un central, luego lo cambió a un lateral por izquierda, entonces yo le dije ‘central o lateral, sólo nos queda un tiro’, en eso se apareció un amigo en común, que es su representante Pascual Lezcano y él sabía los alcances económicos del Atlas y traer a Leandro fue un esfuerzo especial”, recordó el ex directivo rojinegro, a la vez de reconocer la disponibilidad de Cufré de llegar al Atlas.

En respuesta, Leandro Damián recordó cómo fue contactado por primera ocasión por parte de la directiva atlista, siendo Víctor Flores quien viajó hasta Europa para darle seguimiento.

“Yo estaba en Croacia juagando la Champions, y en el partido que estaban esperando para verme estábamos jugando con el Real Madrid y nos hizo seis goles, a pesar del resultado me prestaron atención y a partir de ahí me sedujeron para venir al Atlas. Yo tenía año y medio más en el Dínamo de Zagreb y llegué aquí y fue totalmente un acierto de la gente en invitarme a formar parte de este proyecto”, platicó el argentino.

A partir de ahí, Leandro Damián Cufré se convirtió en un líder, en un hombre que fungía como enlace entre jugadores y directiva y que siempre veló por los intereses del club y de inmediato la afición lo reconoció, al grado de aplaudir la ratificación hacia su persona como director técnico del Atlas con Grupo Orlegi.

En el banquillo

Leandro Cufré regresó al cubil de los Zorros, esta vez para llevar las riendas del equipo. Llegó como “bombero” tras la salida de Ángel Guillermo Hoyos, y dirigió seis partidos, de los cuales ganó tres.

El futbol era sólo un “hobbie”... y lo llevó al Mundial de 2006

ARCHIVO / EL INFORMADOR

Leandro Cufré “surgió” futbolísticamente hablando en el club argentino Gimnasia y Esgrima de La Plata, fue ahí en donde su figura en la lateral izquierda comenzó a hacerse notar.

Sin embargo, todo fue por mero accidente, ya que según platicó, todo lo hacía por “hobbie”, debido a que su padre le inculcó a tener estudios y un pasatiempo y éste fue el futbol en el equipo en donde sus hermanos buscaron jugar y donde su padre fue entrenador en Fuerzas Básicas.

“Mi papá siempre nos inculcó que había que estudiar y luego hacer un deporte, porque la vida sana le hace muy bien a todo el mundo. Nunca lo tomé como un objetivo llegar a Primera, se fue dando conforme fue pasando el tiempo, no era una meta y lo hacíamos como un ‘hobbie’, era para mantenernos activos”.

El joven, que había perdido a su madre a los siete años de edad, pronto daría el salto a otro futbol.

Su calidad lo llevó a la Roma de Italia, equipo en donde brilló al grado de jugar con la Selección de su país la Copa del Mundo Sub-20 en Malasia, en donde salió campeón de la mano de José Pekerman.

El destino le tenía preparadas más sorpresas al pampero y otra de ellas fue el hecho de disputar el Mundial de Alemania 2006 -jugó 90 minutos con la Albiceleste- y también a nivel de clubes, participar en torneos importantes como la Champions League.

Cuando Boy le dijo a Cufré que no entraba en planes

MEXSPORT

El último juego, la despedida, después de que Tomás Boy le dijera que no seguiría en Atlas rompió a Cufré, quien hoy agradece que el timonel le haya visto cualidades para ser técnico después y lo invitara a su equipo de trabajo.

“Tengo que reconocer que en ese momento fue durísimo, me fui llorando después del último partido".

“Hay golpes en la vida que te enseñan, y en Atlas pasamos momentos muy duros, pero fueron de mucho aprendizaje”, reveló el hombre que hoy lleva las riendas del Atlas.

La familia lo es todo

ESPECIAL

Aunque admiraba a Roberto Ayala (defensor argentino) y quería ser como él e incluso jugaron juntos en el Mundial de Alemania 2006, para Leandro Cufré a quien hay que admirar siempre es a la familia.

El año de 1996 nunca lo olvidará el hoy estratega de los Zorros.

Fue cuando debutó con el equipo de sus amores, Gimnasia y Esgrima de La Plata ante el gigante de la Liga argentina River Plate.

Su familia estuvo en la tribuna, su padre Roberto Carlos (foto), sus hermanos y quien hoy es su esposa, Yanina; es por ella y por sus hijas por quienes da lo mejor de sí día a día.

“Hablar de mi esposa es algo fabuloso. Nos conocimos en la escuela, éramos compañeros de banco a los 16 años y estar con ella, tener una familia, tener tres hijas, no nos lo imaginamos nunca. Ella resignó muchas cosas por acompañarme y ella dice que no lo sufrió porque lo hizo con gusto y es algo que le admiro. Ella estudiaba psicología y le dije que estaba esa propuesta, de irnos a Roma, aceptó contenta y terminando mi carrera futbolística, cuando decidimos radicar en Guadalajara, terminó su carrera aquí, y es un orgullo para nosotros lo que ha hecho y un gran ejemplo para mis hijas”, platicó un orgulloso Leandro Cufré.