Atlas, por el gran paso

La Liguilla está a la vista, el segundo objetivo del semestre está a la mano, pues el primero es alejarse de puestos de descenso.

Los rojinegros del Atlas tienen en sus manos la clasificación a la Fiesta Grande, ya que cuentan con 21 puntos que los hacen soñar en cosas importantes, pero para que ese sueño se cristalice, deben ir por los tres puntos a como dé lugar esta noche, cuando reciban en el Estadio Jalisco a los Rayos del Necaxa.

Los Zorros acumulan cuatro partidos sin conocer la derrota, con dos empates (León y Tijuana) y dos triunfos (Querétaro y Puebla) por lo que, de seguir esa buena racha, los dirigidos por Leandro Cufré se estarían acercando cada vez más a la calificación, con cuatro partidos por disputar todavía, pero con un juego de descanso aún en el calendario futuro.

Para beneplácito de Cufré, esta semana por fin pudo entrenar con todo su plantel, ya que no hubo seleccionados, tampoco suspendidos, y salvo dos jugadores que comenzaron la semana entrenando por separado como lo son Jorge Segura y Anderson Santamaría, estos ya se integraron y podrían incluso ser titulares frente a uno de los mejores equipos del certamen.

En torneos anteriores, la media para clasificar a la Liguilla era de 25 o 26 puntos, pero ahora, al ser más equipos en la Primera División, ese número tiende a subir y ahora para avanzar a la Fiesta Grande cualquier equipo debe lograr cerca de 27 o 28 unidades, por eso Atlas debe lograr dos triunfos más y por qué no, un empate en sus últimos cuatro partidos para así, asegurar el pase una semana antes de que termine la campaña.

Los Rayos, por su parte, llegan al coloso de la Calzada Independencia como uno de los mejores equipos y animadores de todo el Apertura 2019, al acumular 25 puntos y situarse en el segundo lugar de la tabla general, sólo por debajo de Santos Laguna, hermano mayor del Atlas, que hoy se ostenta como líder absoluto de la campaña.

Necaxa llega a este duelo como la segunda mejor ofensiva del torneo, con 28 goles, y entre sus filas vienen Mauro Daniel Quiroga con nueve dianas y Maximiliano Salas con seis.

Por Atlas, que suma 17 goles, Facundo Barceló acumula cuatro dianas, y es el mejor anotador.

Cancha en mal estado

Aunque los futbolistas y entrenadores siempre dicen que “la cancha está para los dos equipos”, en este momento el terreno de juego del Estadio Jalisco no se encuentra en las mejores condiciones, ya que desde el concierto de una banda de rock el viernes pasado, así como el partido de Copa MX entre UdeG y Monterrey, no ha podido ser tratada como se debe, por eso Atlas y Rayos no se la encontrarán como suele ocurrir.

Antecedentes Dominio hidrocálido IMAGO7 Torneo Fecha Resultado Clausura 2019 J14 Atlas 1-2 Necaxa Clausura 2018 J7 Atlas 1-1 Necaxa Apertura 2016 J9 Atlas 0-0 Necaxa Clausura 2014 J1 Atlas 1-1 Necaxa* Apertura 2010 J3 Atlas 0-1 Necaxa *Partido de Fase de Grupos de Copa MX

Posibles Alineaciones

Atlas

12. Camilo Vargas, 3. Ismael Govea, 5. Anderson Santamaría, 2. Martín Nervo, 27. Jesús Angulo, 17. Mauricio Cuero, 6. Édgar Zaldívar, 10. Osvaldo Martínez, 21. Lorenzo Reyes, 7. Jairo Torres, 31. Facundo Barceló, DT. Leandro Cufré.

Suplentes

23. Hernández, 14. Vázquez, 8. Andrade, 26. Isijara, 186. Trejo, 25. Rivera, 29. Correa.

Necaxa

1. Hugo González, 5. Fernando Meza, 18. Luis Gallegos, 24. Rodrigo Noya, 31. Ventura Alvarado, 26. Cristian Calderón, 20. Jesús Angulo, 22. Ricardo Chávez, 23. Claudio Baeza, 9. Mauro Quiroga, 10. Maximiliano Salas, DT. Guillermo Vázquez.

Suplentes

25. Gutiérrez, 4. Peña, 16. González, 6. Pérez, 11. Mercado, 21. Herrera, 27. Contreras.