Atlas no da tregua en su pretemporada

La pretemporada cada día sube de ritmo en Atlas, ya que el técnico Gerardo Espinoza buscará que sus zorros sean un equipo dinámico en el próximo semestre que se avecina, y Gaddi Aguirre precisó que lo realizado ahora es de vital importancia para soportar la carga de trabajo, así como la exigencia.



"La pretemporada ha sido muy difícil, pesada, muy intensa, hemos realizado trabajos muy buenos. Somos muchos jóvenes, muchos canteranos y eso nos ayudará mucho, nos irá muy bien".



Otro de los jugadores jóvenes es Édgar Zaldívar, quien tiene en mente luchar lealmente para obtener la confianza total de su técnico, quien ha dejado claro al grupo que no se basará en apellidos para hacer su equipo titular, sino en quien ande en mejor ritmo.



"Yo quiero ganarme la titularidad sin duda este torneo que viene, este es el mejor momento para ganarme, afianzarme en este puesto, porque me quiero consolidar en Atlas porque esa es una de nuestras metas. Eso en lo individual, pero en lo grupal pasara la Liguilla y por qué no, buscar ser campeones".



El refuerzo Octavio Rivero ya se encuentra trabajando con el Atlas, bajo las órdenes del técnico Gerardo Espinoza, quien espera que le confirmen cuanto antes a los dos jugadores que le faltan en el roster, para afrontar el torneo entrante, Liga MX y Copa.



El uruguayo Rivero no ocultó su felicidad tras firmar contrato con el Atlas el pasado lunes en la noche, espera tener un torneo de ensueño para representar bien a su país en el extranjero y atraer la mirada de otros equipos, porque no, de otros países en Europa.



"Oficialmente jugador de Atlas ¡Muy feliz por este nuevo desafío, agradecido con todos los que lo hicieron posible esto! Espero ayudar a mis compañeros a poder lograr cosas importantes para el club".



Los dos elementos que faltan para complementar la plantilla son, el chileno Lorenzo Reyes que jugó el torneo pasado para la Universidad de Chile, así como Ricardo Álvarez, quien posee gran experiencia por haber estado en el futbol italiano, Sampdoria y antes militó en las filas del Inter de Milán.

