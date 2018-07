Atlas está para pelear en todo: Fabricio Bassa

Por como quedó conformado el plantel con ocho incorporaciones al primer equipo, por la continuidad del cuerpo técnico y por la permanencia de jugadores de cantera que en esta ocasión serán los referentes del equipo, es que el director deportivo del Atlas considera que los Zorros están para competir para cosas grandes en el Apertura 2018, en donde disputarán Copa MX y Liga MX.

En conferencia de prensa este miércoles, el directivo uruguayo de los Rojinegros considera que hicieron un gran esfuerzo para conformar un plantel de experiencia, altamente competitivo, que puede darle pelea a las grandes instituciones del país.

''Cuando compites hay que pelear todo, hay juveniles y sumaste ocho, hay que competir con todo, en la Copa no vamos a foguear futbolistas, es un pretexto, nosotros tenemos que clasificar a la instancia de los ocho, soñamos con esto, nos propusimos en cuatro semestres lograr algo importante para Atlas, pero lo quiero lograr ya, sé que hay equipos que han gastado fortunas, tienen más inversión económica que Atlas, pero no se puede dar de reconocer que se ha invertido acá. Hoy Atlas tiene un equipo muy competitivo, en este caso en la Copa MX, como en la Liga, queremos llegar lo más alto posible y que Gerardo tenga las dudas para conformar el plantel titular'', dijo Fabricio Bassa.

Lo que sí reconoció, es que la baja de Milton Caraglio, que se fue a Cruz Azul, es la más sensible de todas, sin embargo aclaró que de él no dependió que se fuera, ya que la oferta económica era tan alta, que el propio jugador pidió salir de la institución tapatía.

''A veces está la determinación cuando el futbolista tiene una gran propuesta, a veces se debe tomar en cuenta. Este Atlas me hubiera preocupado si se llegara a desprender de Garnica, Calderón o Gaddi, lamentablemente el tema económico no lo manejo, uno pide que Milton se quede una temporada más, pero a veces las ofertas son astronómicas y hay equipos que compran lo mejor, el proyecto es otro, ya no es formar jugadores sino que tratan de darle relevancia'', explicó.

OF