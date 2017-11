Atlas: cuando la obligación es levantarse

Luego de haber caído en casa ante los Rayados de Monterrey en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2017, los rojinegros del Atlas viajarán a la Sultana del Norte con un escenario desfavorable y en el que casi siempre se han visto inmersos.

Y es que en los últimos tiempos el conjunto tapatío no ha podido conseguir la victoria en instancias definitivas cuando llega con desventaja en el marcador. La última vez que los Zorros se repusieron de un escenario adverso para avanzar en la Liguilla sucedió en el Invierno 2000, cuando dejaron en el camino al Cruz Azul por global de 2-1 tras haber perdido el encuentro de ida.

Desde entonces, el conjunto rojinegro no ha podido avanzar cuando llega con los números en su contra, ya que en la historia de los torneos cortos sólo en dos ocasiones han podido dejar atrás la desventaja del encuentro de ida para instalarse en la siguiente etapa.

LOS PARTIDOS

Toparon con Tuzo

El torneo Invierno 1999 ha sido uno de los mejores en la historia del conjunto rojinegro, ya que fue en este certamen en donde consiguieron el único liderato general que han podido presumir.

En Liguilla, los tapatíos soñaban con regresar a una nueva Final tras haber derrotado en los Cuartos al conjunto de los Tecos por marcador global de 5-4, por lo que su siguiente rival sería el equipo del Pachuca.

Pese a llegar a la antesala de la Final como amplios favoritos, los rojinegros fueron derrotados por los Tuzos en el encuentro de ida por marcador de 2-0 y, aunque en la vuelta buscaron la igualada, no les alcanzó pese a ganar 1-0 con anotación de Hugo Castillo en un encuentro dramático.

Maldita tabla

El Clásico Tapatío se dio por primera vez en la Liguilla en la historia de los torneos cortos en la edición del Verano 2000 y tras haber empatado a un tanto en el encuentro de ida de los Cuartos de Final, los Zorros tenían que ganar la vuelta por cualquier marcador para pasar a Semifinales.

Para el encuentro de vuelta, los dirigidos por Ricardo Antonio La Volpe se fueron arriba en el marcador con anotación de Hugo Castillo al minuto 59, pero la alegría se les borró en la parte final del partido, ya que al minuto 77, Chivas igualó el marcador con tanto de Marco Antonio “Chima” Ruiz, que les dio el pase a Semifinales por mejor posición en la tabla.

Por poco

Para el Apertura 2006, América y Atlas se vieron las caras en la Liguilla. Los Zorros recibieron a las Águilas en la cancha del Jalisco para el encuentro de ida de los Cuartos de Final, y en un entretenido partido América tomó ventaja al ganar por marcador de 3-1 con goles de Claudio López, Matías Vuoso y Germán Villa.

Para la vuelta en el Azteca, los Zorros llegaron con la obligación de marcar tres tantos para arribar a las Semifinales. Los rojinegros estaban haciendo la hombrada al ir ganando 3-0 con goles de Andrés Guardado, Daniel Osorno y Manuel Pérez.

Poco le duró el gusto a los tapatíos, ya que los azulcremas lograron la igualada y borraron las ilusiones de los visitantes con goles en los últimos minutos, cortesía de Cuauhtémoc Blanco, Salvador Cabañas y José Antonio Castro.

Pesadilla amarilla

Un torneo después, en el Clausura 2007, América y Atlas volvieron a verse de frente en los Cuartos de Final. Con la intención de saldar cuentas de lo ocurrido unos meses atrás, los tapatíos y los capitalinos se enfrascaron en un duelo lleno de drama que terminó empatado a tres goles en la cancha del Estadio Jalisco. Por los Zorros anotaron Manuel Pérez, Andrés Guardado y Nicolás Olivera, mientras que los anotadores del América fueron Salvador Cabañas en dos ocasiones y Carlos Infante.

Para la vuelta en el Azteca, Atlas llegaba con la obligación de obtener el triunfo por cualquier marcador, sin embargo, los azulcremas no tuvieron piedad de los rojinegros y los volvieron a dejar con las ganas al golearlos por marcador de 4 -1 con goles de Cuauhtémoc Blanco (2), Santiago Fernández y Juan Carlos Mosqueda.

Tan cerca, tan lejos

La última vez que los Zorros llegaron a unas Semifinales fue en el ya lejano Apertura 2004, aunque en esta ocasión la historia se repitió al caer ante los Pumas de la UNAM.

Tras haber dejado a Chivas en el camino, los rojinegros se vieron las caras con un equipo que no lucía tan poderoso, pero esta etiqueta se borró en el encuentro de ida que ganaron los universitarios por marcador de 4-3.

Para la vuelta, el Atlas buscó anotar el tanto que les diera el pase a la Final, sin embargo, terminaron por caer con marcador de 2-1. El gol de los Zorros fue obra del brasileño Robert De Pinho.

ATLAS EN LA LIGUILLA

Santander calló a Milton Caraglio

El día después de la derrota del Atlas ante el Monterrey en los Cuartos de Final de la Liguilla, el delantero Milton Caraglio se dijo molesto con el trabajo del árbitro Luis Enrique Santander, porque desde su óptica no marcó dos penales y tampoco se prestó al diálogo, pues le dijo al argentino que guardara silencio, algo que sacó de sus casillas al rojinegro.

“Para mí es penal la jugada de la mano cuando yo cabeceo. La de (Christian) Tabó también era penal, cuando el arquero llega (tarde y hace falta en el área). Pero no me quiero poner en un dilema con los árbitros, porque ante el Pachuca hubo dos penales claros, uno a (Daniel) Arreola, otra mano y tampoco marcaron”.

Caraglio recordó que no es la primera ocasión que le sucede; ya antes en Tijuana los nazarenos no le marcaron absolutamente nada. No entiende el motivo, porque las faltas que le hacen son claras, según su opinión.

“El árbitro (Santander) me dijo que no contestara más, mientras los demás jugadores le hablan y lo vuelven loco. No quiero saber nada de ellos. Pasó cuando estuve en Tijuana, no me cobraron nada, me agarraban en todo momento y no quiero poner excusas ni nada. Se lo dije al árbitro ‘no te diré más nada, pero pon más atención’”.

EL APUNTE

Inconformidad rojinegra

El Atlas metió un recurso de inconformidad ante la Liga MX por el trabajo del árbitro Luis Enrique Santander, en el juego de ida de Cuartos de Final vs. Monterrey.