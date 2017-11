Luis Enrique Santander silenció a Caraglio

El delantero de Atlas Milton Caraglio, está molesto por la forma en la cual trabajó el central Luis Enrique Santander en el partido que perdieron 2-1 ante Monterrey, porque no marcó dos penales y tampoco se prestó al dialogo, le dijo que guardara silencio, algo que sacó de sus casillas al rojinegro.

''Para mí es penal la de la mano que yo cabeceo. La de Tabó también era penal, cuando el arquero llega. Pero no me quiero poner un dilema con los árbitros, porque ante el Pachuca hubo dos penales claros, uno a Arreola, otra mano y tampoco marcaron''.

Caraglio puntualizó que no es la primera ocasión que le sucede lo mismo, ya antes en Tijuana los nazarenos no le marcaron absolutamente nada. No entiende el motivo, porque las faltas que le hacen son claras.

''El árbitro me dijo que no contestara más, mientras los demás jugadores le hablan y lo vuelven loco. No quiero saber nada de ellos'', dice el atacante.

Lamentó errores

Respecto a la forma en la cual perdieron el partido de ida ante Rayados 2-1, el delantero se siente impotente porque fue algo que se remarcó previo al cotejo, incluso lo declaró en una de las conferencias de prensa.

''La verdad que se había dicho, no errores y desgraciadamente los cometimos. Queda un partido, hay que sacarlo adelante. Cuando la culpa es de uno y no mérito del rival, te da más enojo que otra cosa pero ya está''.

A esta guerra todavía le queda historia, porque Caraglio aseguró que apenas se perdió una batalla y el domingo confía en que la historia tenga otro final diferente al del jueves en el Estadio Jalisco.

''Debemos ir a cerrar bien allá. Se terminó bien jugando, Monterrey defendiendo y hay que cerrar bien. Estamos con mucha confianza, ya cambiamos la mentalidad. Debemos jugar con el alma, la verdad que lo contamos en la semana y no debemos cometer errores. Debemos hablar menos y actuar más''.

