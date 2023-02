El jueves 9 de febrero será recordado como el día en que Atlas fue derrotado por primera vez en el etapa de Benjamín Mora al frente del equipo, pero también como el día en que los aficionados se unieron en redes sociales para comentar lo que le sucedió a un fanático que pidió matrimonio en el Estadio Jalisco y cuyo video del momento se volvió viral.

Algunos de los presentes en el partido de la Jornada 9 ante Monterrey, pudieron grabar el momento en el que el aficionado aprovechó el medio tiempo para proponerle matrimonio a su amada que, sin pensarlo mucho, le dijo que no.

El zorro, la mascota del Atlas, de inmediato se agachó para darle aliento al joven, quien lucía sorprendido, ante la mirada de todos.

Anoche, en el entretiempo de Atlas y Monterrey ����, un muchacho le pidió casamiento a su pareja Y ELLA LE DIJO QUE NO FRENTE A TODO EL ESTADIO!!! ��pic.twitter.com/ciIs3fwwVw — Fodboldworld (@fodboldword) February 10, 2023

Soldado caído. Repito: soldado caído. ��pic.twitter.com/wYqlIuJKXC — A lo Atlas (@aloatlas) February 10, 2023

A pesar de que el equipo cayó por 2-0 ante Monterrey, los seguidores de Atlas en redes sociales tuvieron un momento para comentar el video y hasta para darle un poco de ánimo tras ser rechazado.

Entre los tuits se leen mensajes como: "Nunca entienden que esta clase de cosas se piden en privado"; "Ni @AtlasFC, ni su aficionado consiguieron el objetivo, al Rojinegro le rechazaron el anillo de matrimonio"; "Hoy nace un nuevo villano y hoy se desbloquea un nuevo miedo"; "mufo bien duro al Atlas JAJAJA"; "Le acaban de pedir matrimonio a una chava en el medio tiempo de Atlas vs Mty y la morra se fue corriendo…"; "Cosas que mantienen humilde al atlas"; "JAJAJAJAJA cómo vas a pedir matrimonio en un Atlas vs Monterrey de media semana con el estadio vacío"; y para cerrar, "Si creen que están teniendo un mal día, recuerden al aficionado del atlas que le dijeron que no en una pedida de matrimonio en el estadio".

