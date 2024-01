Hugo Martín Nervo, defensa central del Atlas y uno de los líderes del equipo rojinegro, señaló este miércoles en conferencia de prensa, que para la Liga MX siempre será benéfico que jugadores de talla internacional se hagan presentes en el futbol mexicano, haciendo referencia a las llegadas de Javier Hernández y Andrés Guardado.

Apuntó también que para él será un honor medirse a ellos, compartir la cancha, y es que no todos los días se puede medir a jugadores que militaron en equipos como Bayer Leverkusen, Real Madrid, Manchester United, PSV, Valencia o Betis de Sevilla.

"Obviamente esa clase de jugadores 'Top' le dan un plus a cualquier liga del mundo, en este caso a la Liga MX le va a dar un plus importante, la verdad es que va a ser un honor enfrentarlos y solo puedo decir eso, que sí le van a dar un plus a la Liga, creo que va a ser mucho más vista por lo que representan esos dos jugadores que vienen del plano internacional y va a ser un honor para mí enfrentarlos y obviamente ponernos a la par de ellos", dijo Martín Nervo.

Atlas se enfrentará a León de Andrés Guardado el próximo 18 de febrero en la Jornada 7 en el Estadio Jalisco; por otro lado, se medirá al Guadalajara en el Estadio Jalisco, con Javier "Chicharito" Hernández, hasta la Fecha 17 el 27 de abril.

Por lo pronto, los Zorros se preparan para disputar la Jornada 3 del Clausura 2024, cuando reciban en el Coloso de la Calzada Independencia a los Bravos de FC Juárez este domingo por la noche.

