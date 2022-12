Este 12 de diciembre se cumple el primer aniversario del segundo campeonato de Atlas el cuál fue el más añorado por la afición, ya que tuvieron que pasar 70 años para que se coronará en la Liga MX. Al respecto Rodrigo Ruiz Camacho, detalló cómo vivió el momento y más por los gratos recuerdos de su abuelo Rodrigo Ruiz Zárate quien jugó en Atlas por seis años en los años 40´s.

Ruiz de 35 años disfruta del futbol en familia y acompañado de amigos fue a todos los partidos de los Zorros en el Torneo Apertura 2021 en el Estadio Jalisco por lo que el momento que levantaron la Copa es algo que aún no se le borra de su mente y lo recuerda como si fuera ayer, más por el recuerdo que tiene de su abuelito que falleció en 1999 cuando tenía 11 años.

"Si bien soy asiduo seguidor, nunca me imaginé que Atlas fuera ser Campeón, por el poderío que tiene equipos fuertes económicamente como Tigres, Rayados, América , que si bien tienen posibilidades de conseguir futbolistas de buen nivel, Atlas tuvo un buen desempeño con Grupo Orlegi, coincidió que me aventé todos los partidos en el Estadio Jalisco y estando en la Liguilla en fases finales lo sufrí por la esencia misma del equipo, tuvieron que pasar 70 años para que lograran repetir la hazaña, fue un momento inimaginable, en la vida me imaginé que cantará un campeonato del Atlas y menos dos. La vivencia que tuve en los partidos fue al borde de llanto, alegría por los gratos momentos de convivencia que tuve con mi abuelo, inimaginable nos quedamos un rato cantando y de ahí al festejo en la Glorieta de Los Niños Héroes", comentó el fanático del Atlas.

Ruiz señaló que el cariño a los Zorros fue mayor cuando de niño supo que su abuelo jugó en Atlas FC (1938-1944) y que su mayor trayectoria fue en el equipo de Colomos, también jugó para Asturias (1944-1946), Chivas (1946-1951), Club Oro (1951-1953), Toluca (1953-1954).

"Lo sé por recortes de periódicos, y el amor del Atlas se fue haciendo mayor al saber que era un excelente jugador (Rodrigo Ruiz Zárate) que pasó por los Rojinegros (1938-1944), llegó a representar a la Selección Mexicana en el Mundial de Brasil 1950, en mundiales pasados no pudo por qué no hubo mundiales a causa de la Segunda Guerra Mundial, sale en un documental del Mundial 50, en la selección era defensa central y en Atlas era contención, pero era muy habilidoso para cualquier posición. El amor que le tenía a Atlas era muy grande, es el equipo de sus amores".

El día de hoy primer aniversario del segundo campeonato lo piensa celebrar en el Estadio Jalisco en la Copa Sky donde Atlas se enfrentará a Santos a las 9:00 de la noche y espera sorpresas por parte de la directiva.

"Y para festejar el título después de tanto tiempo, vamos a ir apoyar a Atlas contra Santos en el Estadio Jalisco, a ver que sorpresas pudiera haber de parte de la directiva, mínimo unas palabras y fuegos artificiales, nosotros como siempre apoyando al equipo de los amores, ojalá que se pudiera repetir hazaña tan difícil pero que se logró al fin de cuentas", destacó.

