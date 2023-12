Apenas tiene unas horas en el club, sin embargo, Raymundo Fulgencio ya se enamoró de los rojinegros del Atlas.

En sus primeras palabras como jugador de los Zorros, el habilidoso volante aseguró que sus excompañeros en Tigres le contaron maravillas de la institución y es por eso que tomó la decisión de fichar con Atlas.

"Me siento muy feliz y con muchísima confianza de llegar a este gran equipo que ha confiado en mí. Es un gran reto y voy a dar todo para que salgan las cosas bien. He visto videos de la afición, de los jugadores, de todo. Los compañeros que tuve en Tigres y que jugaron acá me contaron maravillas y estoy entusiasmado, listo para entrenar".

"Voy a tratar de adaptarme lo más rápido posible, a la ciudad, al club y a todo. Estoy feliz acá y vengo a darlo todo para pelear por todo, porque sé la calidad de equipo que es y la calidad de personas. Por parte de mí no daré ninguna pelota por perdida, por este escudo y estos colores", comentó.

Raymundo llegó al Atlas para convertirse en el primer refuerzo de los Zorros durante la era de Beñat San José como el nuevo timonel rojinegro.

