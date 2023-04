Vaya polémica generó el community manager del equipo Philadelphia Union en su arribo a tierras tapatías previo a su partido de este miércoles ante los rojinegros del Atlas en Concachampions.

Fue mediante su cuenta de twitter que el equipo estadounidense posteó su arribo a la ciudad con la frase "That's fun to say" (Es divertido decirlo) además mostrando una foto aérea donde se ve zona de cultivo y otra donde se aprecian casas de ladrillo, con techos de lámina, sin pintar y no en las mejores condiciones, muy probablemente lo que podría ser una de las colonias cercanas al aeropuerto Miguel Hidalgo. Más en específico, la zona del Tapatío.

Ante este hecho, fans de Atlas y algunos cibernautas tapatíos no tomaron de buena manera la publicación, ya que la vieron como un tipo de la ofensa de parte del community manager del Philadelphia Union.

Tras los reclamos, no les quedó de otra más que eliminar la publicación de sus redes sociales, sin embargo, ya le pusieron sabor y picardía al partido, el cual se llevará a cabo este miércoles a las 20:00 horas.

¿Cómo llega Atlas a este partido?

Los rojinegros se encuentran con desventaja de un gol tras perder la semana pasada en el Subaru Park, por lo que el equipo dirigido por Benjamín Mora necesita ir por una anotación si desean enviar el partido a penales; el 2-0 le da el pase a semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Sin embargo, un empate, un triunfo por un gol, pero anotando el cuadro de Philadelphia y una derrota, le daría el pase al cuadro de la MLS.

¿ A qué hora y dónde ver el partido?

Fecha y hora: Miércoles 12 de abril, 20:00 horas

Sede: Estadio Jalisco, Guadalajara, México

Transmisión (Canales): FOX Sports

