En entrevista para Marca Claro, el argentino Luciano Acosta habló de su salida del Atlas, luego de dos torneos y justo a la mitad del tercero, el Guard1anes 2021. El sudamericano salió hace unas semanas para regresar a la MLS, de donde llegó procedente del DC United, y donde ahora jugará para el FC Cincinnati.

''Volví a la MLS por muchos motivos, los cuales empiezan por una situación en Atlas que no estaba yendo bien. El club no podía pagarme mi salario. Me decían que no podían pagarme mi salario'', reveló Luciano Acosta.

Y añadió: ''También por problemas personales, familiares que necesitan tratamiento, así que fue más por ese lado mi decisión de venir a la MLS de vuelta para poder ayudar a mi familia en estos problemas personales que están teniendo''.

Luciano Acosta disputó 33 partidos con Atlas. Cuando llegó a México se tenían muy altas expectativas, sin embargo, sólo marcó tres goles.

