No les quedaba de otra más que dar la cara y lo hicieron los tres líderes del grupo. No fue el cuerpo técnico, tampoco la directiva, fueron los actores principales. Aldo Rocha, Martín Nervo y Camilo Vargas, capitanes del Atlas, se presentaron ante la prensa este miércoles y como primer mensaje, se disculparon ante la Fiel.

Y sus disculpas no van sobre otra cosa más que hacia el fracaso en este Clausura 2024, sus 10 puntos obtenidos, sus nueve partidos sin conocer la victoria, sus ocho jugadores expulsados y su nulo estilo de juego que les ha desembocado en una eliminación prematura a tres jornadas de que termine la temporada regular.

El primero en tomar el micrófono y alzar la voz fue el central argentino Martín Nervo, al señalar que "pedimos una disculpa a la afición por el torneo, no se nos dieron las cosas como hubiéramos querido, no porque no trabajamos bien, sino que no se nos dan los resultados y todos estamos tristes por la situación".

Tocó el turno para Aldo Rocha, el mediocampista que porta el gafete de capitán y que se ha erigido como uno de los jugadores más importantes desde el bicampeonato, hasta la fecha.

"Pedirle una disculpa a la afición y también invitarlos a que nos sigan apoyando en estos últimos tres partidos, más por lo que conlleva, por lo que estamos pasando. Sabemos lo que representamos, pero también sabemos que son partidos muy importantes, en los cuales para el presente, para revertir la situación, nos van a servir bastante y también para el futuro, por el tema del cociente", dijo el futbolista mexicano.

Y finalmente, el portero colombiano Camilo Vargas, quien se ha vestido de héroe en innumerables ocasiones, reconoció que Atlas está en donde está por tanto error cometido en los partidos.

"Creo que es muy difícil puntualizar qué falta o qué dejamos de hacer. Sí, creo que estamos pasando por un momento en que tenemos que minimizar los errores porque nos están pasando factura. Hay muchos lapsos de juego en los que somos superiores, pero por esta clase de margen de error que tenemos, se nos están escapando los juegos", comentó el cancerbero.

Atlas está eliminado, no alcanza ni siquiera Play-In, y para el próximo torneo estará metido de lleno en problemas en la tabla de cocientes. Por lo pronto ya preparan su partido del próximo domingo ante Atlético San Luis en el Estadio Jalisco.

