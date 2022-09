Su experiencia en torneos internacionales o en finales disputadas fuera del territorio mexicano ha sido más amarga de lo esperado. Los rojinegros no pudieron con el equipo New York City de la MLS en la Campeones Cup, por lo que se van dolidos de la Gran Manzana y no les queda de otra más que regresar derrotados, buscando un cierre de Liga MX lo más digno posible.

“Era un partido muy importante, un torneo internacional, cosa que en el club no pasa muy seguido, por eso nos vamos dolidos, es un reflejo del que el equipo no está bien, se hizo el esfuerzo y no alcanzó, felicitar al City por el título, ahora hay que levantar la cabeza, dejar la mejor imagen en los últimos partidos, tratar de sumar para la porcentual y dejar al club lo más alto posible”, comentó el técnico Diego Cocca tras el juego en el Yankee Stadium.

El entrenador argentino aclaró que el hecho de haber caído en un partido de esta índole les deja cierto aprendizaje, pero les queda el consuelo de que son bicampeones del futbol mexicano.

“Tenemos mucho que aprender, no solo del partido, sino de todo el semestre, si es difícil ganar algo y este equipo fue bicampeón, es una enseñanza lo que nos ha pasado, cometimos errores y esto se trata de aprender diario, en la vida hay que aprender de los errores para no cometerlos de nuevo”, platicó.

Atlas regresará a México este jueves y partirá de inmediato a Monterrey, en donde enfrentarán a los Rayados el sábado por la noche. Será hasta el domingo cuando por fin regresen a la ciudad de Guadalajara, en donde descansarán un par de días antes de volver a la actividad.

JL