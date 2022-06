Atlas: Julián Quiñones, sin ofertas; se quedará con los rojinegros

Una vez finalizada la gran final, en donde Atlas se coronó frente a Pachuca y se proclamó bicampeón del futbol mexicano, los rumores sobre la salida de algunos futbolistas rojinegros crecieron y en el caso del delantero Julián Quiñones no fue la excepción.

"A veces hay intereses de terceros y les gustaría que Julián saliera y generar ingresos, pero no hay ningún interés del club de vender a Julián”.

Se habla de Rayados de Monterrey o América, equipos interesados en el delantero colombiano, sin embargo el presidente del Atlas, José Riestra se encargó de aclarar los rumores, descartando que el jugador emblema del equipo bicampeón vaya a salir de la institución al no haber ofertas de ningún tipo.

“No hay ninguna oferta, creo que se ha hecho una gran especulación alrededor de eso por parte de algunos medios, gente en redes sociales para generar ruido a la situación, es un jugador que tiene un contrato a largo plazo con nosotros, hace poco ejercimos la opción de compra, pero siempre habrá ruido, no sé si algunos clubes tengan la intención de llevárselo, pero no nos han comunicado nada, son gente que trabaja de frente y al día de hoy no ha habido ni siquiera una llamada para sondear la situación de Julián. A veces hay intereses de terceros y les gustaría que Julián saliera y generar ingresos, pero no hay ningún interés del club de vender a Julián”, indicó el presidente del equipo de La Madriguera.

