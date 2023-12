Ante la necesidad de hacer un mejor papel en el torneo venidero en relación a lo que ha presentado en los últimos tres campeonatos, la directiva del Atlas trabaja a marchas forzadas con la intención de reforzar al plantel rojinegro lo mejor posible y en posiciones específicas y darle a Beñat San José armas para afrontar de la mejor manera el Clausura 2024.

José Riestra, presidente de los Zorros, externó que el equipo se reforzará en posiciones clave, como los extremos y un defensa central, ya que a su entender, son puestos flacos y hay jugadores que hoy por hoy ya cumplieron su ciclo dentro de la institución.

“El equipo necesita reforzarse con posiciones importantes, como los extremos por derecha y por izquierda, queremos que el equipo tenga variables por la salida de varios jugadores que no hemos encontrado, esto es dos jugadores adelante y una posición atrás, al final terminamos un ciclo con jugadores que tienen un tiempo acá, no tenemos un central zurdo que nos dé salida o circulación. Pero no solo depende de nosotros, depende de los clubes, el jugador y su gente. Estamos trabajando, sé que hay ansiedad de la afición, no hemos podido cerrar nada. No tenemos plazas de extranjero, tenemos el tema de Mauro que causó baja por lesión, ahí se nos abre una posibilidad, luego ir viendo cómo va caminando el mercado. Pero estamos en eso”, comentó el mandamás rojinegro.

De entrada se habla que Eduard Bello, futbolista venezolano, estaría reforzando al Atlas, sin embargo las negociaciones siguen con el todavía jugador de los Cañoneros de Mazatlán.

SV