Aunque no pueden controlar alguna oferta interesante que pueda llegar desde otro equipo, hoy por hoy, el portero Camilo Vargas está más firme que nunca con los rojinegros del Atlas por más que se haya hablado al final del torneo pasado que el colombiano estaba por despedirse de la institución.

Así lo aclaró el presidente de los Zorros, José Riestra López, quien incluyó en su respuesta que ya ha sostenido charlas con el cancerbero en tono de felicitación y admiración por lo que ha hecho con Atlas y con la Selección de Colombia en la eliminatoria rumbo a 2026.

"Creo que es una versión que ha corrido desde el último partido que nos tocó cerrar contra Necaxa, en donde se daba un hecho que Camilo no seguirá, ayer tuve una reunión con él, de su momento, él soñó e imaginó ser el titular de Colombia en el proceso que tienen de cara al Mundial, tiene mucha sed de revancha con Atlas. Es difícil y es grande el daño que se causa, la desestabilidad del jugador, con la gente, con sus compañeros y no nos damos cuenta, pero no lo podemos controlar, así es y así será. Hoy Camilo está más comprometido que nunca, no hay intención de escuchar ninguna oferta, pero no puedo controlar que algún club llegue y ponga una oferta", dijo el presidente del equipo rojinegro.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF