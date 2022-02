Atlas: ¿Guardado se retirará como rojinegro? Esto dice el jugador

Andrés Guardado ha hecho toda una carrera futbolística en Europa y a sus 35 años cada vez ve más cercano el día de retirarse y nunca ha escondido su deseo por hacerlo como rojinegro, sin embargo, en esta ocasión sembró las dudas al respecto.

En una entrevista, el centrocampista del Real Betis hizo hincapié en que él nunca ha escondido su deseo de retirarse en el equipo que lo vio nacer como futbolista profesional, el Atlas. Pero puso en duda que pueda darse, dado que el conjunto campeón del futbol mexicano en la actualidad no ha mostrado interés por repatriarlo.

"El Atlas tuvo un acercamiento conmigo hace unos años y no se ha vuelto a dar, entonces tampoco voy a estar en un lugar en donde no te quieren o en donde creen que no haces falta o creen que no puedas ayudar en nada", lanzó el "Principito".

"Me gustaría retirarme en Atlas, eso no es ninguna mentira, hay entrevistas y entrevistas en las que lo he dicho, pero también en todas las entrevistas he dicho que no depende de mí", sentenció.

Andrés Guardado a sus 35 años se ha convertido en un referente del conjunto bético que actualmente marcha en la tercera posición de LaLiga y mañana disputarán la ida de los dieciseisavos de Final de la Europa League ante el Zenit.

JL