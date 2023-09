A pesar del descalabro a manos de La Franja en el Estadio Jalisco, el director técnico del Atlas, Benjamín Mora se mostró optimista de cara al Clásico Tapatío de la próxima semana y declaró que la confianza en sus jugadores está intacta.

“La confianza está intacta, porque en las derrotas aprendemos, autocriticamos, autoanalizamos, nos castigamos y vemos qué mejorar y qué trabajar para que no suceda de nuevo. Nosotros nunca bajamos los brazos, el resultado puede ir de un lado o de otro, pero me gustó el esfuerzo, la dedicación, pero la confianza está intacta y vamos a llegar más fuertes que nunca, lo aseguro”, dijo el timonel rojinegro.

Mora lamentó el hecho de que su equipo recibiera tres goles, algo que no había sucedido en todo el torneo. Sin embargo minimizó las críticas que pudieran llegar hacia sus defensas.

“Es parte del futbol, hasta al mejor cazador se le va la liebre, hoy sufrimos descuidos, me parece que no tiene nada qué ver con calificar a una defensa o no, son situaciones de futbol, lo que queremos es extender el tiempo para que no suceda, trabajamos con los bloques, en las líneas para poder ejecutar con excelencia lo que venimos ejecutando, esa solidez”, señaló.

Finalmente, Benjamín Mora, director técnico del Atlas, no se metió en contra del trabajo del árbitro central Ismael López Pañuelas, quien señaló un penal rigorista en contra de la cabaña de Camilo Vargas.

“Yo respeto al arbitraje al cien por ciento, ellos son profesionales, y hay que aceptar lo que marcan, luego hay quien los juzgue, yo lo hago con mi equipo y trabajamos en donde se necesita”, apuntó.

CT