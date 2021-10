El técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, dijo ayer que dormirá tranquilo a pesar de que su equipo todavía no clasifica a la Liguilla de manera directa, después del empate sin goles ante Atlas, sublíder general del Torneo Apertura 2021, en el Estadio Jalisco.

"Lo que pide un club de la jerarquía de Cruz Azul es ganar todos los juegos, vamos recuperando a los jugadores y eso es lo que nos ilusiona", dijo Reynoso.

"La curva de rendimiento es hacia arriba, no nos cuesta jugar de local ni de visitante, solo es cuestión de que no nos ganen las ansias. Son de los pocos días en que voy a dormir tranquilo, porque nos acercamos a lo que era el equipo campeón".

Los jugadores recuperan su nivel: "Terminamos en la cancha del rival, con un día menos de descanso, eso habla que los jugadores se están sintiendo mejor de piernas y de cabeza, el que intenta en el corto o mediano plazo, va a tener su premio".

En el partido hubo jugadas que pudieron ser juzgadas de otra forma por el arbitraje, pero Reynoso no se quiere meter en polémicas:

"No me escudo en el arbitraje, ni hablar mal de nadie. Espero que todas las acciones se revisen y si no se han marcado hayan sido accidentes. Salir a quejarnos y exhibir a alguien no... Jorge Isaac (Rojas) es de los mejores árbitros de México, y solo espero que los que ven el video hayan tomado las decisiones con más calma. Uno ve las cosas desde abajo, con la experiencia que uno tiene, sabe cuando alguien deja el tobillo o sube el codo aún más. Espero que hayan sido accidentes".

El próximo partido de Cruz Azul será el próximo sábado 23 de octubre ante Chivas en punto de las 21:00 horas.

Por su parte, el siguiente juego de Atlas será el domingo 24 de octubre ante San Luis, en punto de las 19:00 horas.

OF