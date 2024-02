El partido Atlas vs Santos, de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, terminó con una victoria de 3-0 para los rojinegros, la cual no podía ser si no fuera por Eduardo "Mudo" Aguirre, delantero que marcó el primer tanto del encuentro.

El atacante mexicano finalizó de manera magistral la jugada que movió el marcador al minuto 26, sin embargo, ni él ni sus compañeros pudieron festejar debido a una escalofriante imagen que pudo ser captada por las cámaras de televisión. En su esfuerzo porque el pase de Jeremy Márquez terminara al fondo de la red, el delantero terminó chocando contra el portero rival, Carlos Acevedo, y resultó lesionado.

En las imágenes se puede apreciar una herida profunda en la pantorrilla del "Mudo", quien terminó saliendo de cambio para ser trasladado a un hospital y ser atendido de manera inmediata.

Una lástima la lesión de Eduardo 'Mudo' Aguirre (25) ����, pero poco se habla que ya lleva 4 goles en el torneo. Sin ser un Furch o Quiñones, el medallista en Tokio 2020 esta siendo vital en el ataque rojinegro.pic.twitter.com/rQMcukf7Mm — mike (@m7keflores) February 5, 2024

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico de Atlas, Beñat San José, declaró que afortunadamente la herida no fue más grave de lo que se ve. A Eduardo Aguirre "Lo han llevado al hospital, ha sido una tremenda entrada, se pueden ver los tacos de los botines, le ha cortado la pierna increíblemente, es terrible que perdamos así a nuestro delantero, lo bueno es que no le tocó los ligamentos ni la rodilla, es una lástima y le dedicamos la victoria, porque está haciendo un gran trabajo y es una lástima y es increíble que haya sufrido esa entrada y prefiero no seguir hablando. Le cortaron la pierna y mañana veremos cuánto tiempo va a estar, espero que no sea más grave de lo que parece, pero es bastante grave", dijo el timonel español.

También expresó que esperaba una sanción más fuerte para Carlos Acevedo debido a la entrada. "Todos pensábamos que la iban a sancionar, porque fue muy fuerte, es lo que pensábamos. Está el árbitro y el VAR y si consideraron que no, hay que callar y seguir".

Con el resultado, Atlas llegó a 7 puntos en la Clasificación, mientras que Santos Laguna se quedó con 4 unidades.

