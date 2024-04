Que si hubo golpes en el vestuario, que no se hablan, que generan mal ambiente por pleitos personales, todo son rumores. Eso dijo el capitán del Atlas, Aldo Rocha al señalar que no tiene ningún problema con ningún compañero de equipo, en especial Luis “Hueso” Reyes, tal y como se ha señalado.

Un rumor que tiene más de un torneo sonando en redes sociales, el cual ha ido en incremento al ver el nivel del equipo, a tal grado que estarán luchando por salir del tema de las multas a partir del próximo torneo.

“En realidad, son bastantes los rumores y por desinformación lo que ha sonado, esa es la realidad. Por ahí, es algo que no ha pasado. Lo aclaramos a la gente: no ha habido golpes, no ha habido nada. Podemos tener diferentes opiniones, como todo, eso es normal, como en todos los trabajos, pero no ha pasado más. En realidad, el ‘Hueso’ el fin de semana hasta puso un tuit donde ya lo tenían no sé si fueron palabras textuales, ‘harto de los rumores’ y que no ha sido así”, explicó.

Además, Aldo Rocha tocó el tema de Jordy Caicedo y el penal que le “quitó” para luego fallarlo, esto en el duelo ante Querétaro de hace dos jornadas.

“Del tema del penal, fue que en el momento a mí personalmente no me gusta la discusión fuerte y menos en una circunstancia como esa, porque no quiero distraer al compañero”, detalló.

“Fue algo que decidimos, quisimos darle confianza, recuperarlo a Caicedo porque si no mal recuerdo, venía de un torneo de 6 o 7 goles y necesitábamos de él para que ayudara en lo ofensivo a Eduardo, a nosotros, al equipo. Entonces, ahora es recuperarlo para que cada fin de semana nos pueda dar una alegría”, complementó Aldo Rocha.

SV