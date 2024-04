Alexis Vega responde a críticas, "dejé el alma por Chivas"

El delantero Alexis Vega atraviesa por un gran momento con los Diablos rojos del Toluca, luego de salir de Chivas para el actual Torneo Clausura 2024, en medio de numerosas críticas por parte de los aficionados.

Salir del Rebaño fue lo mejor para el delantero mexicano, que regresó a los Diablos Rojos, equipo que lo debutó en la Liga MX.

En entrevista para Claro Sports, Alexis Vega reveló que le molesta escuchar que se diga que la playera de las Chivas le pesó y por eso dejó al Rebaño.

"Se hablan muchas cosas de mí, pero algo que me molesta muchísimo es que mucha gente ignorante, que no ve futbol, dice que me pesó la camiseta y eso no es cierto. Me quedo tranquilo porque dejé el alma por Chivas", declaró.

Asimismo, Vega fue cuestionado sobre si jugaría en el América, debido a su pasado rojiblanco; Alexis se limitó a responder "no le cierro las puertas a ningún equipo, pero ahora estoy feliz en Toluca".

