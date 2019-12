Astros visitará a Plateros con poco margen de error

Consciente de que están cerca de los playoffs, pero sabedor de que cualquier descalabro podría marcar el rumbo hacia una posible eliminación, el coach Rafael “Pachy” Cruz fue tajante al señalar que sus Astros de Jalisco no pueden regalar nada en esta recta final de la temporada regular.

Es por esto que de cara a su visita a Plateros de Fresnillo, Cruz advierte que su equipo tiene que saltar a la duela sin esperar que el rival les otorgue facilidades, pues sólo así podrán regresar a la senda del triunfo y apuntar a la postemporada.

Continuamos nuestro camino a play offs����



�� Este fin de semana viajaremos a Zacatecas para encarar nuestra próxima serie ante @PlaterosFres



¡VENGA ASTROS! ����#BrillamosDesdeJalisco��⛹��♂️☄️ pic.twitter.com/iwAKdoRUUQ — Astros de Jalisco (@AstrosJalisco) December 13, 2019

“De nuestra parte estuvo muy pobre la concentración desde el principio (en el último juego ante Santos), no sé qué pensábamos, quizá que ellos nos regalarían el juego y desperdiciamos una oportunidad muy grande y valiosa para nosotros”.

“Ahora el camino se pone difícil pero ya aprendimos que nadie nos va a regalar nada. No importa el récord del oponente, este es un juego de deseos. Me quedo con este aprendizaje, hay urgencia por no perder en cualquier momento. No podemos perder la concentración, perdimos una gran oportunidad pero seguimos en la pelea”, finalizó “Pachy”.

Astros cayó en su último juego ante los Santos de San Luis, pero previo a este descalabro el equipo tuvo un repunte importante en el que hilaron cinco triunfos en fila. Esta situación ha propiciado que ahora el equipo tenga marca ganadora de 17 victorias por 13 derrotas.

Para Astros es importante no volver a perder durante los seis juegos que restan de temporada regular, pues a pesar de que se encuentran en la cuarta posición de la Zona Oeste, son perseguidos de cerca por Panteras de Aguascalientes.

Por desgracia para los Astros, en caso de igualar con Panteras en número de triunfos, el equipo hidrocálido tiene a su favor el factor de enfrentamientos directos. De esta manera es que Jalisco necesita quedar por encima de ellos en cuanto a número de victorias.

Será en punto de las 20:30 horas de este sábado cuando los Astros se metan a la casa de Plateros para buscar un triunfo que los acerque más a la postemporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

AJ