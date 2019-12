Astros encara la recta final de la temporada regular

Se acerca la recta final de la temporada regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) y a los Astros de Jalisco sólo les restan cuatro partidos para demostrar si realmente merecen avanzar a la ronda de Playoffs. Los próximos dos compromisos de Jalisco serán en condición de visitante, cuando se midan a Ángeles de Puebla en juegos correspondientes a las jornadas 33 y 34.

Pese a que la quinteta poblana marcha como cólera de la Zona Oeste con sólo dos victorias y 30 derrotas, el entrenador de Astros, Rafael “Pachy” Cruz, comentó que su equipo está consciente de la relevancia que tienen los próximos juegos para sus aspiraciones de llegar a la Postemporada, y mencionó que trabajan enfocados en mejorar su desempeño colectivo.

“Ahora mismo no podemos enfocarnos en el récord del rival, solamente en nuestro enfoque y en la importancia que tienen esos juegos para nosotros si queremos aspirar a esa Postemporada (…). Así que desde hoy (martes), desde esta mañana que fuimos al gimnasio, y lo último que hablamos en el juego de Plateros es que no importa el récord del rival, no importa que sea Ángeles de Puebla, tenemos que ir y hacer lo de nosotros: jugar a un nivel muy alto, con mucha intensidad y tiene que ser de manera colectiva”.

La mañana de este miércoles Astros viajó a la ciudad de Puebla para hacer el reconocimiento de la duela del Gimnasio “Miguel Hidalgo” durante la tarde, y antes de disputar el primero de la serie que será mañana a las 20:00 horas, realizarán una práctica de tiro para ponerse a punto.