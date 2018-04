Arrecian las protestas en Chivas

Luego de la presión ejercida por los jugadores de Chivas en las últimas semanas, ayer la directiva rojiblanca anunció el reinicio del pago de los bonos que prometieron al plantel por los títulos obtenidos en 2017.

Los reclamos por parte de los jugadores arreciaron cuando el equipo encaró las Semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf ante el Red Bulls, pues al parecer, el plantel del Guadalajara no aprobó la logística que armó el club para viajar a Nueva York, ya que realizaron más de 10 horas de vuelo al hacer escala en Houston. Luego vino un nuevo reclamo grupal a través de las redes sociales y, el más reciente, aprovechando los reflectores del título de Concachampions.

De hecho, previo al partido de hoy contra el León, ayer el equipo más que entrenar se dedicó a convivir con sus familiares y decidió no concentrarse, en son de protesta.

Luego de esta serie de presiones por los jugadores, Francisco Gabriel de Anda, director deportivo de Chivas, señaló que ya se han destrabado los pagos y esperan saldar la deuda antes de que arranque el Apertura 2018.

“Creo que quedó claro: la intención es reiniciar el pago y terminar lo más pronto posible. No sé la razón de por qué se dieron las cosas así. El adeudo existe y también la intención clara de la directiva por pagarlo cuanto antes. No sé por qué se dio (el reclamo) antes de las Semifinales contra Nueva York. Al jugador se le va a pagar y yo espero que antes de que inicie el torneo ya esté liquidado”, compartió el directivo.

En su análisis respecto a esta problemática, Gabriel de Anda aseguró que comprende la exigencia de los jugadores y su derecho a manifestarse, pero también reprobó que algunos terceros se unieron a esta protesta con el fin de perjudicar al equipo tergiversando y exagerando algunas situaciones.

Otro tema que tocó Gabriel de Anda fue sobre la mentada de Rodolfo Pizarro al América al fragor del título de Concacaf del miércoles. “Es reprobable. Yo entiendo la parte de la euforia y la alegría en el momento, pero no lo comparto de ninguna manera y no lo apruebo”.

Luego de las reacciones al comentario violento y racista de Pizarro, el jugador ofreció disculpas vía redes sociales. La FMF analiza el caso, mientras que Chivas multará a su jugador.

Salcido se quedará en el Rebaño; Alanís y Cota, en veremos

Carlos Salcido estará seis meses más con el Guadalajara e irá al Mundial de Clubes en diciembre, así lo aseguró Francisco Gabriel de Anda, director deportivo del Rebaño.

Luego de comparecer respecto al tema de la deuda que existe con los jugadores, el dirigente habló respecto al futuro del capitán de Chivas y además adelantó que harán lo posible por retener a Rodolfo Cota y Oswaldo Alanís.

“Salcido se queda, terminó contrato, pero hablé con él y estará seis meses más, irá al Mundial de Clubes. Cota está a préstamo, eso se sabe y mientras todos se van de vacaciones, en la parte directiva nos tocará trabajar en ese tema".

“Alanís no se ha ido, todavía no se va, hasta que no esté con contrato firmado y jugando en otro equipo, buscaremos la manera de que se quede. Por todo lo que es, por lo que representa y por lo que nos puede dar”, finalizó.

En cuanto al futuro del director técnico Matías Almeyda, Gabriel de Anda recordó que el argentino tiene contrato con el Guadalajara hasta 2020, por lo tanto se dice tranquilo, pese a los rumores que puedan generarse respecto a una posible salida del “Pelado”.

EL REBAÑO RECIBE AL LEÓN ESTA NOCHE

Chivas va por un adiós decoroso en su cancha, donde no ha ganado en el Clausura 2018

Ya eliminados en el Clausura 2018, hoy Chivas se despedirá del torneo cuando se mida a León en la cancha del Estadio Akron. Será el debut oficial del Rebaño como campeón de la Concacaf, sin embargo los rojiblancos aún tienen una tarea pendiente antes de pensar en el siguiente semestre.

Y es que frente a los Esmeraldas, el Rebaño encarará su última oportunidad para cerrar el torneo con un triunfo en casa, situación que no ha conseguido desde octubre pasado, mes en donde venció a los Xolos de Tijuana con un doblete de José Juan Macías.

Pese a lo hecho en el torneo de la Concachampions, Chivas ya llegó a seis meses sin un triunfo como local dentro de la Liga MX, es por eso que hoy pudieran sacudirse esa presión previo a que el equipo rompa filas.

En su afán de cortar esa mala racha, los dirigidos por Matías Almeyda se verán las caras ante un León que se ha caracterizado por su irregularidad en este Clausura 2018, pues así como han ganado cinco juegos, los panzas verdes también empataron cuatro y perdieron siete, números que hoy los tienen en el puesto 13 de la tabla general.

Sin embargo, muy a pesar de que León tampoco tenga los mejores números, el Rebaño deberá ser cauteloso ante un equipo que los supera ampliamente en cuanto a goles conseguidos, pues mientras el Guadalajara apenas cuenta con 14 goles en este semestre, los Esmeraldas son la octava mejor ofensiva con un total de 22 dianas.

En contraparte, un factor que invita a pensar que Chivas podría conseguir los tres puntos ante la escuadra guanajuatense, es que León es la peor defensiva con 33 goles en contra, es decir, 11 más de los que el chiverío ha permitido en las 16 jornadas anteriores.

Será hoy a las 21:06 horas cuando Chivas reciba a León en la búsqueda de cerrar el torneo con un triunfo en casa, esto a pesar de que el cuadro rojiblanco no pudo afinar detalles de cara a este juego, debido a la Final que encaró a media semana contra el Toronto.

PARA RECORDAR

Antecedentes en el Akron