Antonio Carlos Santos, indignado por el simple pastel del festejo americanista

Antonio Carlos Santos, legendario jugador del América, hizo pública su indignación por el sencillo pastel con el que el club azulcrema celebró su aniversario número 101.

"Es no tener m..., ellos no sienten lo que nosotros, no saben lo que es representar al más grande porque son chicos y mezquinos", comentó Santos en su cuenta personal.

Son tiempos de poca vergüenza — Carlos Santos (@negrosantos13) 13 de octubre de 2017

Miguel Herrera y Leonardo Cuéllar, técnicos respectivamente de los equipos masculino y femenino de las Águilas, cortaron el pequeño pastel frente a las cámaras acompañados del delantero Oribe Peralta, la jugadora Alexia Delgado y la auxiliar Ana Galindo.

"Somos representados por gente chica", remachó Antonio Carlos Santos, que conluyó afirmando: "son tiempos de poca vergüenza".