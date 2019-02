Antonio Brown hace las paces

El receptor Antonio Brown ha terminado su largo enfrentamiento con los Steelers de Pittsburgh, al reunirse con el presidente del equipo, Art Rooney.

Sin embargo, cualquier intento de reconciliación entre las dos partes parece descartado.

Brown, quien solicitó ser canjeado, publicó ayer en varias cuentas de redes sociales una fotografía que lo mostraba sujetando el brazo de Rooney en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach.

“Charlamos muchas cosas y aclaramos varios temas”, escribió Brown. “Ambos acordamos que es tiempo de seguir adelante, pero siempre tendré aprecio y gratitud hacia la familia Rooney y la organización de los Steelers”.

Su relación con el equipo se deterioró durante los últimos meses.

El punto más bajo se presentó antes del partido de Pittsburgh contra Cincinnati en la Semana 17. El equipo lo envió a casa el viernes previo al duelo con una aparente lesión en una pierna.

Tomlin optó por dejar inactivo a Brown, quien no se presentó a limpiar su casillero o realizar una entrevista de salida con el cuerpo de entrenadores. Se retiró del Pro Bowl con una lesión y el presidente del equipo, Art Rooney II, indicó que el equipo no había podido hacer contacto con Brown en las semanas posteriores a que Pittsburgh finalizó con foja de 9-6-1 y no se clasificó a los Playoffs.

Brown ha seguido siendo un crítico abierto de los Steelers durante su separación del equipo. El fin de semana criticó a Tomlin y al quarterback de Pittsburgh, Ben Roethlisberger, por su papel en el deterioro de la relación entre Brown y el club.